Diễn biến ở Gaza và Ukraine "thao túng' thị trường dầu

Giá dầu gần như không đổi trong phiên 9/10, khi giới đầu tư đang quan sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và các cuộc đàm phán hòa bình bế tắc ở Ukraine, điều có thể duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga và hạn chế xuất khẩu của nước này.

Vào lúc 14 giờ 9 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng nhẹ 2 xu lên 66,27 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) lại giảm 1 xu xuống còn 62,54 USD/thùng.

Thông tin được nhiều nhà đầu tư chú ý trong phiên này là Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã đạt được một thỏa thuận được mong đợi từ lâu về việc ngừng bắn ở Gaza, theo một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm ở khu vực này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng xác nhận sẽ triệu tập chính phủ để thông qua thỏa thuận.

Cuộc xung đột ở Gaza đã hỗ trợ giá dầu khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro tiềm tàng đối với nguồn cung toàn cầu nếu giao tranh phát triển thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Trước đó trong phiên 8/10, giá dầu đã tăng khoảng 1% sau khi các nhà đầu tư xem việc thiếu tiến triển trong thỏa thuận hòa bình ở Ukraine là một dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt đối với Nga, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, sẽ còn kéo dài.

Tuy nhiên, trưởng phòng kinh tế của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, ông Claudio Galimberti, nhận định rằng vẫn còn nhiều chi tiết phức tạp về thỏa thuận và cảnh báo về nhiều lần thất bại trước đây. Do đó, nhà đầu tư cần tránh suy đoán ở thời điểm hiện tại.

Ông Michael McCarthy, Giám đốc điều hành (CEO) của nền tảng đầu tư Moomoo, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza khó có thể thay đổi nguồn cung dầu thực tế ở Trung Đông, vì Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) vốn đã không đạt được mục tiêu gia tăng sản lượng của mình.

Trước đó vào ngày 5/10, nhóm này đã nhất trí về một đợt tăng sản lượng thấp hơn kỳ vọng của thị trường trong tháng 11, giúp xoa dịu lo ngại dư cung./.

