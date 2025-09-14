Giá gạo Thái Lan chạm mức cao nhất 3 tuần do đồng baht mạnh

Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần nhờ sự tăng giá của đồng baht, trong khi nhu cầu yếu đã đẩy giá gạo của Việt Nam đi xuống.

Các thương nhân cho biết, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 355–365 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 21/8, so với mức 355 USD/tấn vào tuần trước. Nguyên nhân được cho là do đồng baht mạnh lên.

Bên cạnh đó, một thương nhân cho biết các giao dịch mua bổ sung trước các đợt giao hàng cho dịp lễ Giáng sinh là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý duy nhất.

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 450-455 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 455-460 USD/tấn một tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9, bắt đầu có tác động. Các thương nhân cho biết, các công ty xuất khẩu đã giảm tốc độ thu mua lúa từ nông dân do nhu cầu từ thị trường ngoài nước yếu đi.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này được chào bán ở mức 367-371 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 361-366 USD/tấn trong tuần này.

Một nhà giao dịch tại New Delhi cho biết nhu cầu đang cải thiện do giá gạo Ấn Độ đang được giao dịch ở mức thấp hơn so với nguồn cung từ các nước châu Á khác.

Trong khi đó tại Bangladesh, nước này đã thu mua một lượng lương thực kỷ lục trong chương trình thu mua lúa gạo mùa hè năm 2025. Mặc dù có các vụ mùa bội thu, nguồn nhập khẩu ổn định và dự trữ dồi dào, giá gạo nội địa của nước này vẫn đang tiếp tục tăng.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương và ngô kỳ hạn trên sàn Chicago đã tăng trong phiên giao dịch 12/9, sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo cung cầu hàng tháng với các dự báo bi quan nhưng không gây bất ngờ.

Trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá đậu tương trong hợp đồng có kỳ hạn giao gần nhất chốt phiên tăng 12,75 xu Mỹ, lên mức 10,4625 USD/bushel. Giá ngô trong hợp đồng có kỳ hạn giao gần nhất tăng 10,25 xu Mỹ, đạt 4,30 USD/bushel, trong khi giá lúa mì trong hợp đồng có kỳ hạn giao gần nhất tăng 2 xu Mỹ, lên 5,2350 USD/bushel nhờ lực đẩy lan tỏa từ thị trường ngô. ( 1 bushel ngô = 25,4 kg; 1 bushel lúa mì, đậu tương = 27,2 kg)

Theo báo cáo được USDA công bố ngày 12/9, diện tích thu hoạch ngô trong vụ này sẽ ở mức lớn nhất kể từ năm 1933, dẫn đến sản lượng tăng nhiều hơn dự kiến, dù năng suất cây trồng sẽ không đạt được như các dự báo trước đó.

Ông Arlan Suderman, chuyên gia kinh tế hàng hóa trưởng tại StoneX, nhận định rằng giá tăng là vì báo cáo của USDA, dù có thông tin tiêu cực, nhưng lại không đủ sức để thúc đẩy một làn sóng bán tháo hay khiến những người đang mua phải lo sợ. Ông cho rằng thị trường dường như đã “thở phào” vì tin tức này không nằm ngoài dự đoán.

Thị trường càphê thế giới

Giá càphê thế giới tăng mạnh trên cả 2 sàn giao dịch trong phiên 12/9. Trên sàn ICE Futures Europe ở London, giá càphê Robusta giao tháng 9/2025 tăng 124 USD/tấn lên 4.817 USD/tấn, còn giá giao tháng 11/2025 tăng 80 USD/tấn lên 4.601 USD/tấn. Trên sàn ICE Futures US ở New York, giá càphê Arabica giao tháng 9/2025 tăng 9,65 xu Mỹ lên 410,65 xu Mỹ/lb, trong khi giá giao tháng 11/2025 tăng 10,75 xu Mỹ lên 396,85 xu Mỹ/lb.

Tại thị trường trong nước, giá càphê ngày 13/9 ở khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá càphê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai ở mức 120.200 đồng/kg, còn giá càphê tại tỉnh Lâm Đồng đang được chào bán trong khoảng 119.800 - 120.200 đồng/kg.

Những ngày gần đây, giá càphê trên thị trường quốc tế lẫn trong nước đều tăng mạnh, gây chú ý không chỉ cho giới xuất khẩu mà còn cả người tiêu dùng.

Đằng sau đợt tăng giá này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất leo thang, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu bùng nổ và chính sách thương mại quốc tế ngày càng khắt khe.

Nguồn cung càphê toàn cầu đang chịu sức ép lớn từ biến đổi khí hậu. Brazil - quốc gia sản xuất Arabica lớn nhất thế giới vừa trải qua hạn hán nghiêm trọng và sương giá bất thường, khiến sản lượng sụt giảm mạnh.

Tại Việt Nam, mưa lũ xuất hiện ngay sau giai đoạn khô hạn kéo dài, làm ảnh hưởng đến cả chất lượng và tiến độ thu hoạch. Những biến động thời tiết dồn dập này khiến lượng càphê đưa ra thị trường giảm đáng kể, trong khi tồn kho tại các kho dự trữ quốc tế cũng liên tục xuống thấp.

Bên cạnh thời tiết, giá thành sản xuất càphê đang ngày càng tăng. Giá phân bón, nhân công, năng lượng và vận tải leo thang khiến người nông dân và doanh nghiệp buộc phải bán cà phê với mức cao hơn để bù chi phí.

Thêm vào đó, phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh do giá nhiên liệu và các rào cản logistics càng làm giá càphê xuất khẩu “đội” lên.

Các yếu tố chính trị và thương mại cũng góp phần làm thị trường nóng lên. Mỹ vừa áp thuế nhập khẩu 50% đối với càphê Brazil, làm đảo lộn dòng chảy hàng hóa. Brazil thay vì xuất khẩu khối lượng lớn sang Mỹ đã chuyển hướng sang châu Âu và châu Á, kéo theo sự xáo trộn nguồn cung và giá cả. Những rào cản này tạo thêm áp lực cho thị trường vốn đã thiếu ổn định.

Không chỉ yếu tố thực tế, tâm lý thị trường cũng góp phần đáng kể. Khi hợp đồng kỳ hạn càphê Arabica và Robusta liên tục leo cao, giới đầu cơ và doanh nghiệp có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn. Điều này làm cho nguồn cung lưu thông trên thị trường càng khan hiếm, đẩy giá tăng nhanh hơn./.

