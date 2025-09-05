Giá lương thực thế giới ở mức cao nhất trong hơn 2 năm qua

Ngày 5/9, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết giá lương thực thế giới trong tháng Tám đã dao động quanh mức cao nhất trong hơn 2 năm.

Chỉ số Giá Lương thực của FAO - thước đo sự thay đổi giá của một rổ hàng hóa thiết yếu được giao dịch quốc tế - lên tới 130,1 điểm trong tháng Tám, cao hơn so với mức 130 điểm của tháng Bảy.

Chỉ số này cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Dù vậy, chỉ số trên vẫn thấp hơn 18,8% so với mốc đỉnh ghi nhận hồi tháng 3/2022, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tính riêng tháng Tám vừa qua, giá dầu thực vật tăng 1,4% lên mức cao nhất trong vòng hơn 3 năm. Giá dầu cọ, dầu hướng dương và dầu hạt cải được thúc đẩy nhờ kế hoạch của Indonesia tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, trong khi giá dầu đậu nành giảm do kỳ vọng nguồn cung dồi dào.

Giá ngũ cốc giảm 0,8% so với tháng Bảy, đánh dấu tháng giảm thứ 5 liên tiếp. Tương tự, giá lúa mỳ giảm do vụ mùa bội thu ở Liên minh châu Âu (EU) và Nga. Giá ngô tăng do nhu cầu thức ăn chăn nuôi và ethanol tăng cao tại Mỹ.

Trong khi đó, giá gạo giảm, chủ yếu do giá gạo Ấn Độ xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây khi đồng rupee yếu và cạnh tranh gay gắt giữa các nhà xuất khẩu.

Trái lại, giá thịt tăng 0,6% lên mức cao kỷ lục, do nhu cầu thịt bò tăng cao tại Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, giá sữa giảm 1,3% do giá bơ, phômai và sữa bột nguyên kem giảm vì nhu cầu từ thị trường châu Á yếu.

Trong một báo cáo riêng rẽ, FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu đạt kỷ lục 2,961 tỷ tấn trong năm 2025, tăng so với mức 2,925 tỷ tấn vào năm 2024./.

