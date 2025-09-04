Giá gạo tại Hàn Quốc tăng vọt gây áp lực lên chi phí sinh hoạt

Trong những ngày này, giá gạo tại Hàn Quốc đang tăng mạnh, trái ngược xu hướng lạm phát thấp hiện nay và gây áp lực lên chi phí sinh hoạt.

Tại các siêu thị, giá một bao gạo 20kg đã vượt ngưỡng 60.000 won (hơn 43 USD), cao hơn 17,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức trung bình 14%. Ở một số khu vực, giá còn chạm mức 70.000-80.000 won/bao.

Theo số liệu tháng Tám, giá gạo tăng 11% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng cao nhất trong 19 tháng, làm dấy lên lo ngại giá các bữa ăn tại nhà hàng cũng sẽ tăng theo.

Đáng chú ý, tình trạng này không bắt nguồn từ việc thiếu hụt nguồn cung mà từ những bất cập trong quản lý thị trường.

Năm ngoái, Hàn Quốc sản xuất khoảng 3,66 triệu tấn gạo, dư 120.000 tấn so với nhu cầu. Tuy nhiên, chính phủ đã thu mua 360.000 tấn dự trữ và rút trước 262.000 tấn khỏi thị trường để ổn định thu nhập nông dân, khiến nguồn cung thực tế sụt giảm.

Sau khi lượng gạo mới cạn kiệt, giá lập tức leo thang, trong khi kho dự trữ quốc gia vẫn dồi dào.

Các nhà phân phối gạo phải chạy đua tích trữ, song lượng tồn kho của họ tính đến cuối tháng 4 chỉ còn 710.000 tấn, giảm 210.000 tấn so với năm trước.

Thêm vào đó, chất lượng mùa màng kém liên tiếp 3 năm qua càng làm nguồn cung trở nên khó khăn.

Để đối phó, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tung ra 30.000 tấn gạo dự trữ và mở rộng chương trình giảm giá tại siêu thị, song các biện pháp này khó giải quyết tận gốc tình trạng khan hiếm cho tới mùa thu hoạch mới.

Giới quan sát nhận định Hàn Quốc cần rút kinh nghiệm từ Nhật Bản, nơi giá gạo gần đây cũng tăng gấp đôi sau một vụ mùa thất bát.

Hệ thống quản lý gạo hiện nay bộc lộ hạn chế, khi dư cung trên giấy tờ nhưng lại thiếu hụt trên thị trường.

Đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nông dân và người tiêu dùng đòi hỏi dự báo chính xác hơn và chính sách linh hoạt, tránh những hệ lụy từ can thiệp hành chính quá mức./.

