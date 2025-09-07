Giá ngô chạm mức cao nhất 6 tuần, giá càphê tiếp tục lao dốc còn 4.468 USD/tấn

Thị trường nông sản Mỹ

Giá ngô giao kỳ hạn của Mỹ chạm mức cao nhất trong vòng 6 tuần rưỡi trong phiên cuối tuần ngày 5/9, nhờ hoạt động mua bù thiếu (short covering) trước kỳ nghỉ cuối tuần và trước báo cáo sản lượng sắp công bố của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cũng như nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá không giữ được đà tăng và chốt phiên giảm nhẹ đối với các hợp đồng giao dịch sôi động nhất.

Giá lúa mì cũng đi xuống khi kết thúc phiên này, nhưng vẫn trên mức thấp kỷ lục được ghi nhận một ngày trước đó. Đậu tương trượt giá khi lực hỗ trợ từ hoạt động mua bù thiếu ban đầu suy yếu, trong bối cảnh thị trường tập trung trở lại vào nhu cầu kém từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên 5/9 tại sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá ngô giao tháng 12 giảm 1,75 xu, còn 4,18 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 11/2025 giảm 6 xu, xuống còn 10,27 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giao tháng 12/2025 giảm 0,25 xu, xuống còn 5,19 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tính chung cả tuần, lúa mì và đậu tương đều giảm giá, trong khi ngô ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Động lực chính thúc đẩy giá ngô đến từ doanh số xuất khẩu mạnh và kỳ vọng USDA sẽ hạ dự báo sản lượng thu hoạch 2025 trong báo cáo hàng tháng công bố tuần tới.

Theo ông Terry Reilly, chiến lược gia nông sản cấp cao tại Marex, hoạt động mua bù thiếu ở ngô đã diễn ra mạnh mẽ, với khoảng 35.000 đến 50.000 hợp đồng trong vài phiên gần đây. Trong khi đó, USDA cho biết, trong tuần kết thúc ngày 28/8, doanh số xuất khẩu ngô vụ mới đạt 2,117 triệu tấn, gần sát mức cao nhất trong dự báo của giới thương mại. Nhờ vậy, tổng cam kết bán hàng ngô vụ mới hiện cao hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá ngô giao kỳ hạn của Mỹ chạm mức cao nhất trong vòng 6 tuần rưỡi trong phiên cuối tuần ngày 5/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, ngô vụ cũ ghi nhận mức giảm ròng 280.900 tấn do một số đơn hàng bị hủy, nhưng tính chung cả vụ, doanh số vẫn cao hơn 26% so với năm trước.

Doanh số xuất khẩu mạnh giúp giảm bớt áp lực từ dự báo sản lượng ngô kỷ lục của USDA, song nhiều nhà giao dịch và phân tích vẫn cho rằng cơ quan này có thể hạ ước tính sản lượng trong báo cáo công bố vào ngày 13/9 tới.

Trong khi đó, doanh số xuất khẩu đậu tương vụ mới tuần trước giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, đạt 818.474 tấn và không có hợp đồng nào bán cho Trung Quốc.

Giá gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm trong tuần này, khi đồng rupee chạm mức thấp kỷ lục, dù nhu cầu gạo từ các quốc gia châu Phi vẫn duy trì ổn định. Trong khi đó, giá gạo Việt Nam neo gần mức cao nhất trong tám tháng.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% đồ của Ấn Độ được chào bán ở mức 367-371 USD/tấn, giảm từ mức 371-376 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng hạ xuống 361-366 USD/tấn.

Đầu tuần này, Chính phủ Ấn Độ cho biết đặt mục tiêu thu mua 46,45 triệu tấn gạo vụ mới từ nông dân trong nước.

Còn tại Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 USD/tấn hôm 4/9, không đổi so với tuần trước - khi giá lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 1/2025.

Gạo 5% tấm của Thái Lan duy trì ổn định ở mức 355 USD/tấn.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết: “Giá có thể giảm thêm, tình hình năm nay không thuận lợi - khách hàng trì hoãn quyết định, chờ giá xuống và chỉ mua khi thật cần thiết.” Ông nói thêm, nguồn cung ở những nơi như Ấn Độ đang khá dồi dào và nguồn cung đổ ra cùng lúc.

Bangladesh dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng gạo nhập khẩu lên 1,2 triệu tấn trong niên vụ 2025-2026, cao hơn ước tính trước đó và nhỉnh hơn mức 1,1 triệu tấn của vụ 2024-2025. Giá gạo nội địa tại Bangladesh đã chạm mức cao kỷ lục trong tháng 7/2025, với giá bán lẻ trung bình của gạo thô đạt 0,47 USD/kg, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Indonesia, Cơ quan thống kê quốc gia dự báo sản lượng gạo trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 31,04 triệu tấn, tăng 12,16% so với năm ngoái.

Giá càphê thế giới

Giá càphê thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 5/9, trong đó giá càphê Robusta lao dốc 113 USD/tấn, xuống chỉ còn 4.468 USD/tấn. Thị trường chịu áp lực do lo ngại về nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ suy yếu, trong khi các nhà giao dịch đang chờ đợi những diễn biến mới xung quanh việc Mỹ áp thuế 50% đối với Brazil.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, trên sàn giao dịch London (Anh), giá càphê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 9/2025 đạt 4.468 USD/tấn, giảm 2,47% (113 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,38% (105 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.309 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá càphê Arabica giao tháng 9/2025 giảm nhẹ 0,04% (0,15 US xu/lb) so với phiên giao dịch trước, đạt 385,6 US xu/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,2% (0,75 US xu/lb), đạt 373,65 US xu/lb. (1 lb = 0,4535 kg)

Theo Reuters và Barchart, giá càphê giảm trong phiên giao dịch cuối tuần do lo ngại về nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ sau báo cáo việc làm yếu kém, chỉ tăng 22.000 việc làm, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất gần 4 năm là 4,3%.

Tuy nhiên, giá càphê vẫn nhận được sự hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng USD, yếu tố giúp nâng đỡ giá hàng hóa nói chung.

Các nhà giao dịch đang chờ xem liệu quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil - nước sản xuất càphê lớn nhất thế giới - có được duy trì hay không.

Theo các nhà giao dịch, thị trường có thể điều chỉnh mạnh nếu Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết tháng trước của tòa phúc thẩm liên bang, rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành thuế quan thương mại toàn diện.

Nông dân Brazil, quốc gia cung cấp khoảng 1/3 lượng càphê nhập khẩu của Mỹ, đang tạm ngừng bán ra để theo dõi diễn biến thuế quan. Số liệu cho thấy xuất khẩu càphê Brazil trong tháng 8/2025 giảm 31%, xuống còn 2,38 triệu bao.

Trong khi đó, người mua ở Mỹ, thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất thế giới, đang tìm nguồn hàng ở bất cứ đâu có thể, bao gồm cả từ kho dự trữ được ICE chứng nhận, hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm.

Điều kiện thời tiết cải thiện tại Brazil, với lượng mưa cao hơn mức trung bình ở bang Minas Gerais chỉ vài tuần trước giai đoạn ra hoa của vụ càphê Arabica mới, đã khiến đà bán tháo diễn ra mạnh hơn./.

