Gia Lai: Khống chế người đàn ông tấn công cảnh sát sau khi gây tai nạn

Ngày 14/8, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai cho biết), đơn vị đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông tấn công Cảnh sát giao thông sau khi gây tai nạn ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 14/8, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông khu vực 1 gồm 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, do Trung tá Đào Văn Đông làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) nhận được tin báo có va chạm giao thông trên quốc lộ 1D.

Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 77L2 - 403.03 nằm giữa đường. Chiếc xe này là của chị Hồ Thị Hồng Nhung (sinh năm 2000, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển, bị va chạm giao thông trước đó. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Trung tá Đào Văn Đông phân công hai chiến sỹ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh. Sau khoảng 5 phút, khi được người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang cách hiện trường khoảng 200m, Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc. Bất ngờ, người đàn ông dùng tay tấn công Trung tá Đông, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô. Phát hiện vụ việc, 2 chiến sỹ thuộc tổ tuần tra cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam.

Tiến hành làm việc nhanh, người đàn ông khai tên là Ngô Văn Đức (sinh năm 1993, trú tại phường Quy Nhơn Nam), sau khi xảy ra va chạm đã mang xe máy của mình (biển kiểm soát 77FB - 3205) đi giấu trong Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn rồi bỏ đi nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Sau đó, tổ công tác đã đến nơi cất giữ chiếc xe máy trên, làm thủ tục tạm giữ chiếc xe có liên quan đến vụ tai nạn.

Vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ./.

