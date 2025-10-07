Giải Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học người Mỹ

Vào lúc 16h45 ngày 7/10 (theo giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2025 thuộc về John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis (đều là người Mỹ) vì "phát hiện ra hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.”

Đây là giải Nobel thứ 2 được công bố của mùa giải Nobel năm nay sau giải Nobel Y sinh.

Năm ngoái, giải Nobel Vật lý đã được trao cho 2 nhà khoa học tiên phong là John Joseph Hopfield (người Mỹ) và Geoffrey Everest Hinton (mang hai quốc tịch Anh-Canada, được mệnh danh là "Cha đẻ của AI") vì những khám phá "giúp phát triển học máy (machine learning) với các mạng nơron nhân tạo."

Đây cũng là những người đã đặt nền móng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thế giới ngày nay./.

