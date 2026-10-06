Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.

Đây là giải Nobel thứ 2 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Y Sinh./.

Nobel Vật lý 2026: Khi khoa học viễn tưởng cạnh tranh cùng những bí ẩn vũ trụ Danh sách dự đoán Giải thưởng Nobel Vật lý 2026 hội tụ những thành tựu trải dài nhiều lĩnh vực từ siêu vật liệu, vật lý lượng tử, vật liệu mới đến các nghiên cứu thiên văn và nguồn gốc vũ trụ.