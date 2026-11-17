Ngày 17/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đã đề xuất dừng thực hiện Dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn I (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) để thực hiện theo dự án mới.

Hiện, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận dừng, chấm dứt thực hiện dự án.

Đánh giá về đề xuất dừng thực hiện dự án của Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc, theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn I (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt từ năm 2004, đến nay đã kéo dài 22 năm nhưng chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 72% so với thiết kế được duyệt, chưa đáp ứng được mục tiêu, công năng chính của dự án.

Hiện nay, quy hoạch khu vực dự án có thay đổi so với thời điểm phê duyệt dự án dẫn đến các bất cập, tồn tại kéo dài nhiều năm không được giải quyết dứt điểm. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh thiết kế để cập nhật phù hợp theo các quy hoạch và hiện trạng khu vực tại thời điểm hiện nay.

Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề xuất dừng thực hiện dự án để lập, triển khai thực hiện theo dự án mới nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tuyến đường trong năm 2027.

Trên cơ sở đánh giá nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định dừng, chấm dứt thực hiện Dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn I (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài); đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban Nhân dân thành phố về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong các hồ sơ, tài liệu trình đề xuất dừng thực hiện dự án.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hiện trạng, xác định điểm dừng kỹ thuật; rà soát, xử lý các tồn tại phục vụ việc dừng thực hiện dự án; khẩn trương nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới đồng thời với việc thực hiện các thủ tục dừng thực hiện dự án để hoàn thành dự án mới trong năm 2027; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc thực hiện thu hồi tạm ứng hợp đồng (nếu có); rà soát các hợp đồng đã ký kết để tổ chức nghiệm thu, thanh lý theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán phần chi phí đã thực hiện của dự án tại thời điểm dừng thực hiện theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn I (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) do Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc làm chủ đầu tư.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,25km, mặt cắt ngang từ 36-40m, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư được duyệt hơn 206 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch của thành phố nhằm tạo điều kiện khai thác và thu hút trực tiếp vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long; tạo điều kiện thuận lợi xây dựng các dự án dọc tuyến đường theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực.

Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, công trình vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc kéo dài trong việc giải phóng mặt bằng và những bất cập về thiết kế./.

Hà Nội đôn đốc giải quyết vướng mắc mặt bằng tại các dự án cầu trọng điểm Các dự án cầu vượt sông Hồng đang tiếp tục triển khai nhiều hạng mục, tuy nhiên, dù đã bàn giao đủ mặt bằng, một số dự án vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất phá dỡ công trình, di dời hạ tầng kỹ thuật.