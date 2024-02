Hà Nội: Giá trầu cau tăng gấp đôi trong ngày Tết ông Công, ông Táo

Ghi nhận trong ngày 23 tháng Chạp, thị trường hàng hóa, thực phẩm phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo dồi dào, giá một số mặt hàng tăng 30-40% so với ngày thường, đặc biệt trầu cau đã tăng gấp đôi.

Giá lễ trầu cau dịp ông Công, ông Táo tăng gấp đôi so với ngày lễ thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hôm nay (2/2) là ngày 23 tháng Chạp, từ sáng sớm nhiều người dân Thủ đô đang tất bật chuẩn bị đồ lễ cúng ông Công, ông Táo theo đúng phong tục truyền thống.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống, dân sinh trên địa bàn Thủ đô như chợ Vĩnh Tuy, chợ Hôm, chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), chợ Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa)… giá cả thực phẩm nhìn chung tăng nhẹ. Cá biệt, giá trầu cau đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Tại chợ Nguyễn Công Trứ giá trầu cau đang dao động từ 10.000-12.000 đồng/lễ (bao gồm trầu cau và lá trầu), nếu so với ngày Rằm, mùng Một thông thường là đã tăng gấp đôi (dao động từ 5.000-6.000 đồng/lễ), còn nếu so với ngày thường thì tăng gần 2,5 lần.

Một số tiểu thương cho biết hiện năm nay thời tiết không thuận lợi nên cau mất mùa, khan hiếm, dẫn đến giá trầu cau tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

“Nhiều khách muốn xin thêm lá trầu mà tôi không cho được vì giá đắt, cũng không dám bán vì sợ nếu bán nhiều quá không đủ bán kèm cùng cau,” chị Hồng, tiểu thương tại chợ này cho hay.

Bên cạnh cau, hoa tươi – mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp này cũng đang tăng khá mạnh từ 30-40% so với tháng trước. Lý do tăng giá là do giá rét kéo dài kèm sương muối khiến hoa không kịp lên kịp thời vụ.

Giá một số loại hoa tươi phục vụ cho dịp cúng lễ như cúc, hồng, ly... tăng mạnh. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chị Tươi, tiểu thương kinh doanh hoa tại chợ Ngô Sỹ Liên cho biết Rằm tháng Chạp giá hoa hồng chỉ 4.000-5.000 đồng/bông thì nay tăng lên 6.000-8.000 đồng/bông tùy loại; giá hoa cúc tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng/bông; lay ơn ở mức từ 8.000-10.000 đồng /cành, hoa ly 4,5 tai giá 18.000-20.000 đồng/cành… Dịp này, giá hoa đào khá phải chăng do năm nay Tết muộn, hoa đến giai đoạn nở, trong đó cành đào nhỏ giá từ 50.000-120.000 đồng, cành đào to có giá từ 200.000-350.000 đồng/cành tùy loại.

Cùng với nguyên nhân rét đậm, rét hại kéo dài mà giá rau tại chợ cũng đang tăng mạnh: Rau cải cúc từ 5.000 đồng/mớ ngày thường lên 8.000 đồng/mớ, cải chip từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/kg; cải ngồng 13.000 đồng lên 18.000 đồng/kg; Su hào tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng/củ; su hào từ 5.000 đồng lên 8.000 đồng/củ; súp lơ từ 15.000 đồng lên 17.000 đồng/kg, dưa chuột giá 18.000-20.000 đồng/kg; hành lá 40.000 đồng/kg…

Ngoài những mặt hàng tăng giá như trên thì các thực phẩm khác nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định. Đặc biệt, giá cá chép đỏ khá bình ổn kể từ đầu vụ. Mặt hàng đặc trưng trong ngày ông Công ông Táo này vẫn đang giữ mức 30.000-40.000 đồng/lễ 3 con, bằng giá năm ngoái. Các tiểu thương kinh doanh cho biết do sức mua năm nay không cao nên chỉ dám nhập vừa đủ để bán.

Giá cá chép đỏ năm nay nhìn chung khá bình ổn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngành hàng gia súc, gia cầm nguồn cung vẫn đang dồi dào, giá cả không tăng, thậm chí còn “mềm hơn” so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tại ngành hàng thịt lợn có nạc vai, sườn, nạc than, ba chỉ ở mức từ 110.000-140.000 đồng/kg; móng giò 90.000-100.000 đồng/kg. Tương tự, giá thịt gà ta loại thường có giá từ 120.000-140.000 đồng/kg; gà đồi có giá 160.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường nhưng sức mua vẫn không cao.

“Kinh tế khó khăn nên kể cả ngày Lễ ông Công, ông Táo người dân cũng thắt chặt chi tiêu, sức mua vẫn còn thấp. Hy vọng từ nay đến Tết sức mua sẽ tăng thêm,” chị Minh Thu, tiểu thương kinh doanh gia cầm chợ Vĩnh Tuy chia sẻ.

Ngày 23 tháng Chạp năm nay vào ngày thường nên dịp này, thị trường nấu cỗ cũng sôi động hơn. Tuy nhiên, theo ghi nhận số lượng cỗ đặt làm sẵn giảm so với năm ngoái. Chị Ngọc Linh, chuyên nấu cỗ tại ngõ chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa) cho biết năm nay lượng khách đặt cỗ giảm khoảng 30% so với năm ngoái, chủ yếu là khách quen.

“Năm nay khó khăn chung nên tôi lên đơn giá chỉ từ 800.000-1.200.000 đồng/mâm, chủ yếu bớt món hải sản nhưng vẫn đầy đủ các món chính trong ngày Lễ,” chị Linh nói.

Bên cạnh đó giá gà, thực phẩm chế biến sẵn cũng không tăng. Cụ thể, gà luộc sẵn tại chợ Hàng Bè có giá 250.000 đồng/kg, tương đương từ gần 450.000-600.000 đồng/con; canh măng 200.000 đồng/bát, canh bóng 150.000 đồng/bát, chim quay 120.000/con, tôm chiên trứng muối 180.000 đồng/6 con, nộm 50.000 đồng/đĩa, xôi gấc 45.000-80.000 đồng/đĩa…/.