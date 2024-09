Hà Nội: Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, thành phố làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn năm 2019-2024, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đây là cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, cung cấp chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhu cầu khác.

Phạm vi thực hiện kiểm kê trên toàn thành phố theo các cấp hành chính, trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản. Kết quả kiểm kê của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp thành phố. Đất đai sử dụng vào mục đích Quốc phòng, An ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xây dựng và thực hiện.

Đối tượng kiểm kê đất đai định kỳ năm 2024 gồm: Diện tích các loại đất, các đối tượng sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý và đối với khu vực tổng hợp theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng kiểm kê chuyên đề, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất sân gôn; cảng hàng không, sân bay; khu vực sạt lở, bồi đắp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và các chuyên đề khác tại địa phương làm cơ sở để thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các loại đất này

Nội dung bao gồm, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024; Giải pháp, phương pháp thực hiện: Kiểm kê đối với diện tích các loại đất, đối tượng đang quản lý, sử dụng đất được thực hiện trên cơ sở tài liệu, dữ liệu đất đai hiện có, kết hợp với điều tra thực tế, khoanh vẽ, chỉnh lý lên bản đồ đối với các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê đất đai. Kiểm kê đất đai chuyên đề…

Thời điểm triển khai kiểm kê đất đai năm 2024 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01/8/2024. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12/2024.

Tại kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án, dự toán chi tiết kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, kiểm kê chuyên đề thuộc nhiệm vụ cấp thành phố theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề theo phương án được duyệt, phối hợp với Bộ Tư Lệnh Thủ đô và Công an Thành phố trong việc thực hiện kiểm kê đất quốc phòng, an ninh.

Thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2024 cấp huyện; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2024 của địa phương. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức triển khai việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn của địa phương mình xác định ranh giới sử dụng đất của các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị an ninh. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng kiểm kê đất đai.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc kiểm kê đất đai năm 2024 thực hiện theo quy định tại Điều 9 về phân loại đất của Luật Đất đai năm 2024, mặt khác, trong kỳ kiểm kê đất đai này sẽ thực hiện đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng đất sân gôn; cảng hàng không, sân bay; khu vực đất sạt lở, bồi đắp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và các chuyên đề khác tại các địa phương làm cơ sở để thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các loại đất này.

Công tác tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất./.