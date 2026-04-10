Hà Nội triển khai Chương trình hành động về phát triển văn hóa

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.
Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại Hà Nội
Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập áp dụng phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh; thời gian tuyển sinh từ ngày 1/7 đến hết 9/7.
Điểm lại những dấu mốc trong mối quan hệ Việt Nam-Campuchia
Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư tới Campuchia góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Campuchia trên tất cả các mặt đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại
Thực trạng phát triển hạ tầng "điện, đường, trường, trạm" tại khu vực nông thôn Việt Nam tính đến thời điểm 1/7/2025 có những chuyển biến rõ nét, theo hướng khang trang và hiện đại hơn.
Chuyển dịch kinh tế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2016-2025
Giai đoạn 2016-2025, cơ cấu hộ và lao động khu vực nông thôn chuyển dịch tích cực, theo hướng nâng cao dần tỷ trọng ngành nghề phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
Quý 1/2026: Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 10,7%
Theo thống kê, trong quý 1/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 diễn ra từ 9-12/4
VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam,” hứa hẹn mở ra cơ hội để Hà Nội thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch với các địa phương trên cả nước.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 9/4.
Lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương khóa XIV
Thông tấn xã Việt Nam xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương khóa XIV.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc
Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
Ngày 8/4/2026, Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng
Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW Nguyễn Duy Ngọc
Sáng 8/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định số 116-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu đồ họa về thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài, kiều bào về nước làm việc
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 530/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý
Từ ngày 24/4 thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi, sau đó dự thi ngày 11 và 12/6; kết quả thi được công bố ngày 1/7, kết quả xét tốt nghiệp có chậm nhất ngày 4/7.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến
Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng
Chiều 7/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân
Tại Kỳ họp thứ nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.
Thủ tướng: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm
Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng
Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Ngày 7/4/20206, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Theo Nghị quyết 01/2026/QH16,Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2,5 tỷ USD
Quý 1/2026, có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD, chiếm 73,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 30,724 tỷ USD.
Hiến máu tình nguyện - một cách “chủ động phòng bệnh” vì cộng đồng
Không chỉ cứu sống người bệnh, việc hiến máu tình nguyện còn mang lại lợi ích sức khỏe cho chính người hiến, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, trách nhiệm vì cộng đồng.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh
Chủ đề Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân theo chuẩn mực quốc tế.
Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa XVI
Ngày 6/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín.
100% lĩnh vực văn hóa sẽ có nền tảng số vào năm 2030
Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu 100% lĩnh vực văn hóa có nền tảng số, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.