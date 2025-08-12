Hai đại học quốc gia chính thức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký quyết định số 1723/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó 9 đại học, 41 trường đại học, 1 học viện, 14 trường cao đẳng.

Các đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm hai đại học quốc gia: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 3 đại học vùng: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên; Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

So với quyết định 289/QĐ-TTg năm 2024, số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quyết định mới đã tăng 18 đơn vị, trong đó 2 đại học quốc gia và các trường cao đẳng được chuyển sang từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ).

Trước đó, hai đại học quốc gia là các đơn vị trực thuộc Chính phủ./.

