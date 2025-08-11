Hai ngư dân bị ngộ độc khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

Chiều 11/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau 4 ngày điều trị tích cực, 2 ngư dân bị ngộ độc khí trong hầm tàu cá tại cảng Phú Hài đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 7/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu hai ngư dân trong tình trạng khó thở, thiếu oxy, lơ mơ... Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu phối hợp với Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị. Chẩn đoán ban đầu cho thấy cả hai bị ngộ độc khí trong hầm chứa cá trên tàu.

Sau bốn ngày điều trị tích cực kết hợp thở máy, đến chiều 11/8, sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các ngư dân trên tàu cá, sau chuyến đánh bắt trên biển, chiều 7/8, tàu cá (thuộc xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) cập cảng Phú Hài (phường Phú Thủy, Lâm Đồng) để bốc dỡ hải sản. Khi vừa mở nắp hầm tàu, ông Đ.N.A (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) xuống hầm lấy cá thì bất ngờ bị ngộp thở, choáng váng và ngất lịm.

Thấy vậy, anh Đ.M.T (sinh năm 1990) lập tức xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngộp khí. Các thuyền viên còn lại nhanh chóng đưa cả hai lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Theo các ngư dân đi biển, hầm chứa cá thường được đóng kín, do đó có khí độc và hơi nóng. Vì vậy, trước khi xuống hầm cần mở nắp, thông gió và đảm bảo đủ oxy để tránh xảy ra sự cố tương tự./.

