Hàn Quốc: Tàu hỏa đâm vào nhóm công nhân, 7 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trưa 19/8 đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở quận Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc.

Một đoàn tàu khách Mugunghwa đang trên hành trình tới thành phố Jinju (tỉnh Gyeongsang Nam) đã đâm vào nhóm 7 công nhân làm nhiệm vụ kiểm tra công trình gần đường ray, khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ.

Nhóm công nhân gồm một nhân viên của Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) và các kỹ sư thuộc một công ty kiểm định an toàn đường sắt. Họ đang khảo sát thiệt hại do mưa lớn những ngày qua gây ra.

Theo KORAIL, có thể các công nhân không kịp nhận ra đoàn tàu chạy bằng điện đang tới gần.

Loại tàu này vận hành êm hơn so với tàu dùng nhiên liệu thông thường. Trên tàu có 89 hành khách, song hiện chưa có báo cáo nào về thương tích.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc đã cử nhóm chuyên gia tới hiện trường, cam kết xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm Đạo luật An toàn Đường sắt.

Văn phòng Lao động và Việc làm khu vực Daegu cũng mở điều tra về khả năng vi phạm Đạo luật Trừng phạt tai nạn nghiêm trọng, trong khi cảnh sát Cheongdo sẽ làm rõ việc tuân thủ quy trình an toàn của các bên liên quan.

Do sự cố, dịch vụ đường sắt trong khu vực bị gián đoạn khoảng một giờ trước khi trở lại bình thường./.

Nhật Bản: Tàu Shinkansen gặp sự cố, hàng nghìn người bị ảnh hưởng Ngày 16/8, công ty vận hành đường sắt JR Central cho biết hàng nghìn hành khách đã bị ảnh hưởng sau khi một đoàn tàu Shinkansen phải dừng hoạt động tại nhà ga ở miền Trung Nhật Bản.