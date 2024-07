Hậu lùm xùm được “ưu ái,” Phạm Tuấn Ngọc sẽ đại diện Việt Nam ở Mr World 2024

Phạm Tuấn Ngọc sẽ đại diện Việt Nam ở Mr World 2024. (Ảnh: BTC)

Hậu lùm xùm được ưu ái trong trong đêm Chung kết Mr World Vietnam 2024 vừa qua, Phạm Tuấn Ngọc được xác nhận sẽ đại diện nước chủ nhà tại Mr World 2024 tổ chức vào tháng Chín tới.

Đặc biệt, mặc dù ban tổ chức cuộc thi vướng nghi vấn “dọn đường” cho Nam vương nhưng 100% giám khảo cho biết Tuấn Ngọc chiến thắng nhờ hoàn toàn chinh phục họ.

Chủ tịch Mr World Vietnam 2024, bà Phạm Kim Dung khẳng định: “Yêu cầu lựa chọn thí sinh thi quốc tế của ban giám khảo là người có kinh nghiệm, có sức ảnh hưởng đối với công chúng, kinh nghiệm đi thi và có sự đầu tư thời gian. Ban tổ chức theo dõi thí sinh từng ngày, nhận thấy sự thay đổi của các bạn để nhìn ra kết quả tốt. Như tôi nói, kết quả lần này là xứng đáng.”

Về phía ban giám khảo, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh cho biết yếu tố giúp Tuấn Ngọc đăng quang là Nam vương vượt trội về thần thái, hình thể so với hai Á vương. Đại diện ban giám khảo này đánh giá: “Cách trả lời phỏng vấn và các chỉ số thể hình đều hơn hẳn hai bạn còn lại nên chúng tôi chọn Ngọc làm Nam vương là hoàn toàn xứng đáng.”

Màn thể hiện tài năng của Tuấn Ngọc trong chung kết Mr World Vietnam 2024. (Ảnh: BTC)

Mr World Vietnam 2007 cho hay trước đó không chỉ ban giám khảo đã có nhiều cuộc họp kín, mà ngay từ vòng sơ khảo, Tuấn Ngọc luôn chiếm ưu thế và tỏa sáng cho đến giây phút cuối cùng. “Anh ấy vừa có thần thái tốt, vừa trả lời phỏng vấn tốt và giữ được bản lĩnh đàn ông. Ban giám khảo hoàn toàn đồng thuận với kết quả Tuấn Ngọc giành chiến thắng,” siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh nói thêm.

Cựu Mr World Vietnam cho biết anh thấy vui khi Tuấn Ngọc chiến thắng và có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Nam vương Thế giới. Siêu mẫu Đức Vĩnh đồng thời cho rằng đại diện trẻ, nhiệt huyết và có ngoại hình ấn tượng như Tuấn Ngọc sẽ giúp nhan sắc đàn ông Việt tỏa sáng.

Trong khi đó, tổng đạo diễn Mr World Vietnam 2024 Hoàng Nhật Nam cũng khẳng định anh đồng thuận với kết quả từ ban giám khảo, từ việc Tuấn Ngọc đăng quang đến các vị trí trong top 3, top 5. Bởi theo đạo diễn, người chiến thắng không chỉ có hình thể đẹp mà còn cần có vẻ đẹp tâm hồn.

“So với một số thí sinh khác, Tuấn Ngọc, Minh Toại không quá vạm vỡ. Tuy nhiên, Mr World Vietnam đề cao vẻ đẹp trí tuệ cùng với vẻ đẹp hình thể. Đó là lý do Tuấn Ngọc, Minh Toại và nhiều thí sinh có vóc dáng không quá vạm vỡ vẫn vào top. Tất nhiên vóc dáng các bạn đã đẹp so với quy chuẩn. Đây cũng là lý do để Mr World ghi dấu ấn, tạo sự khác biệt, nghĩa là thí sinh Nam vương ngoài ngoại hình cần có vẻ đẹp tâm hồn,” đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhấn mạnh.

Đạo diễn cho rằng ở cuộc thi này hình thể thí sinh được thể hiện thông qua phần thi trang phục thể thao, chứ không phải thi đồ bơi. Đây là năm đầu Mr World Vietnam được tổ chức, vì thế ban tổ chức đề cao vẻ đẹp khỏe khoắn, trí tuệ và năng lực của các thí sinh./.