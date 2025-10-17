Bản tin 60s ngày 17/10/2025 gồm những nội dung sau:

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây “bão” tìm kiếm sau lễ ăn hỏi.

Viện kiểm sát đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người bán 13 con gà lôi trắng.

Thực hư vụ nam sinh tử vong do bệnh viện chậm cấp cứu.

Ca sĩ Lương Bằng Quang bật khóc, tiết lộ lời cuối cùng của Ngân 98 trước khi bị bắt.

Biển Đông sắp đón bão số 12 – dự báo diễn biến phức tạp.

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe, lần đầu có người sống sót.

Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố.

Nga phóng Iskander-M “nhiều kỷ lục” trong đòn tập kích Ukraine./.