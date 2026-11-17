Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng nghề và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, từng bước tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ học phí giúp học sinh nghèo an tâm học nghề, thoát nghèo bền vững

Từ chủ trương này, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chú trọng hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các chính sách ưu đãi, đồng thời không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

Tại tỉnh Phú Thọ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Trong giai đoạn qua, thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia, nhà trường đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp, chú trọng lựa chọn những ngành, nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương và doanh nghiệp. Theo đó đối với người học, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có cơ hội được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề và tiếp cận việc làm sau tốt nghiệp.

Đây cũng là hướng đi cần thiết trong bối cảnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi nhu cầu lớn về nhân lực có lành nghề.

Chia sẻ về quyết định học nghề của mình, em Nguyễn Ngô Quỳnh - học sinh hệ trung cấp ngành kế toán của trường cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em từng có thời điểm cân nhắc dừng học để phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên khi tìm hiểu được các chính sách hỗ trợ học phí dành cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, em đã mạnh dạn tiếp tục đăng ký theo học với mong muốn có thể tiếp cận cơ hội việc làm tốt hơn.

Cũng theo em Đinh Thế Hưng - học sinh hộ nghèo thì các chính sách miễn giảm học phí, cùng hỗ trợ các khoản trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng đã giúp gia đình em giảm bớt áp lực tiền trường, tiền sách vở và chi phí sinh hoạt mỗi khi bước vào năm học mới.

"Hiện Đảng và Nhà nước cùng các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh Phú Thọ đã giúp rất nhiều em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, từ đó tham gia thị trường lao động với thu nhập tốt hơn. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 36/2025/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 28/10/2025, quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó, người tốt nghiệp Trung học phổ thông, học trung cấp, cao đẳng chính quy văn bằng thứ nhất thuộc ngành, nghề quy định, dưới 25 tuổi khi nhập học và đủ điều kiện được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực học, tối đa 20 tháng với trình độ trung cấp và 30 tháng với cao đẳng; kinh phí từ ngân sách nhà nước. Danh mục hỗ trợ gồm 34 ngành, nghề, thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, ô tô, hàn, điện công nghiệp, chăn nuôi-thú y, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khách sạn...” - theo bà Tạ Thị Thương, Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Theo ông Tạ Phúc Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vĩnh Phúc thông tin, cùng với việc đẩy mạnh chất lượng đào tạo thì nhà trường cũng tăng cường truyền thông để các em học sinh biết đến chính sách hỗ trợ này từ đó học nghề, tạo dựng tương lai.

Đào tạo sát thực tế giúp sinh viên ra trường có ngay việc làm ổn định

Hiện nhà trường có quy mô đào tạo hơn 10.000 học sinh, sinh viên; với tổng số 63 ngành/nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp. Đặc biệt nhiều ngành nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế, Asean và chất lượng cao như: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Điện công nghiệp; Cắt gọt kim loại; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Điện tử công nghiệp...

Hằng năm, tỷ lệ học sinh, sinh viên có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 90%. Đặc biệt, 100% sinh viên học các nghề chất lượng cao đều có việc làm ổn định (một số em học chương trình đào tạo chất lượng cao có mức lương từ 12-20 triệu/tháng ngay sau khi ra trường), điều đó đã phản ánh hiệu quả chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Trong đó có rất nhiều em học sinh hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận cơ hội học tập, việc làm.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ cũng phấn đấu tỷ lệ người học có việc làm sau đào tạo đạt từ 85% trở lên. Cùng với mở rộng quy mô, tỉnh cũng chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đề cập nội dung này, Giáo sư Đỗ Chí Nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh: Giáo dục nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đặc biệt tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW đã nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn chặt với doanh nghiệp, thị trường lao động. Giáo dục nghề nghiệp phải thích ứng linh hoạt trước thay đổi nhanh chóng của thị trường, và khả năng nhu cầu của người học. Đây là chìa khóa then chốt để xây dựng nguồn nhân lực có tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội tại các địa bàn vùng khó khăn./.