Hơn 2.000km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác trên cả nước

Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia đồng thời các lĩnh vực vận tải của ngành đều có sự tăng trưởng.

Nối thông 653km đường bộ cao tốc Bắc-Nam

Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải vào sáng 3/7, ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết sáu tháng đầu năm, bộ đã khởi công 7 dự án đường bộ (gồm Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng; đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; nâng cấp tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ; nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B Lạng Sơn; nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi; Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn. Trong đó có 2 Dự án thành phần đường Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến từ Cao Bằng đến Đất mũi Cà Mau trong năm 2025.

Một dự án đường sắt cũng đã được khởi công là dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét.

Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu một số đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa dự kiến hoàn thành vượt tiến độ từ 3-6 tháng; hoàn thành đưa vào khai thác 4 dự án, trong đó có 2 dự án đường bộ cao tốc được đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) là Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Diễn Châu-Bãi Vọt vào ngày 30/6 vừa qua, đã kịp thời đưa vào khai thác 19km còn lại đoạn từ Quốc lộ 46B đến Bãi Vọt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Qua đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa vào khai thác toàn bộ 11 Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với chiều dài 653km, giúp nối thông và rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Vinh và từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, nâng tổng số km đường bộ cao tốc trên cả nước lên hơn 2.000km," ông Dũng nhấn mạnh.

Về đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ 6 dự án đường sắt giai đoạn 2021-2025, đã duyệt dự án và đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với một dự án ODA và một dự án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022, hai dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đang được tập trung tháo gỡ, dự kiến tuyến Nhổn-Ga Hà Nội đưa vào khai thác tháng 7/2024, tuyến Bến Thành-Suối Tiên đưa vào khai thác tháng 12/2024.

Dự kiến tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội đưa vào khai thác tháng 7/2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ cũng đã giao Ban quản lý dự án đường sắt lập báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng, Vành đai phía Đông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, Biên Hòa-Vũng Tàu-Thủ Thiêm-Long Thành, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân, giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Vũng Áng-Mụ Giạ.

Lĩnh vực hàng không, gói thầu 5.10 dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang thi công vượt tiến độ so với hợp đồng, dự án nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phấn đấu hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch.

Với lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa, các Dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải và Dự án cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa thi công đảm bảo tiến độ; đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn và dự án Phát triển các Hành lang đường thủy và Logistics khu vực phía Nam.

5 lĩnh vực vận tải đều có sự tăng trưởng

Ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết tất cả 5 lĩnh vực vận tải đều có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, về hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh, nâng lượt cất hạ, cánh (slot) tại một số cảng hàng không trong giờ cao điểm, chỉ đạo quyết liệt ổn định giá vé máy bay và đã cơ bản giảm về mức đáp ứng nhu cầu cùng khả năng chi trả của người dân.

Bộ cũng đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không mở mới, tăng cường các đường bay thẳng giữa Việt Nam và các quốc gia/vùng lãnh thổ, đặc biệt là việc khai thác trở lại các đường bay quốc tế đến các điểm du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng vận tải hành khách qua đường hàng không ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ, hàng hóa ước đạt 599.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Cục Hàng hải Việt Nam tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các hiệp hội ngành hàng xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch vận tải, làm cơ sở ký kết hợp đồng dài hạn với hãng tàu, giảm thiểu tối đa tác động của giá cước.

Lĩnh vực hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị đối thoại với khoảng 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa để thúc đẩy vận tải hàng hải; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển, triển khai việc quản lý giá, niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển, kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải biển tiếp tục được tập trung thực hiện.

Do đó, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng của năm 2024 ước đạt 427,645 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó hàng container ước đạt 14,399 triệu TEUs, tăng 22% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng của năm 2024 ước đạt 427,645 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Về đường thủy nội địa, sản lượng vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt trên 258 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ, hành khách ước đạt 189 triệu lượt, tăng 10,9 % so với cùng kỳ.

Có được kết quả này, Bộ Giao thông Vận tải đã và đang triển khai nâng cấp các dịch vụ, cắt giảm thủ tục, thuế phí, thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, kiểm dịch thực vật, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thúc đẩy vận tải thủy, hỗ trợ cho doanh nghiệp; đang nghiên cứu thay thế tuyến vận tải truyền thống kết nối hàng hóa từ các khu công nghiệp, cảng cạn (ICD) đến cảng Hải Phòng, Quảng Ninh, qua đó sẽ giảm khoảng 30km, giảm thời gian chạy tàu khoảng 3 giờ, giảm chi phí logistic.

Với ngành đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đã nâng cấp, công bố thêm 2 Ga Sóng Thần và Cao Xá thành ga liên vận quốc tế để vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu từ sâu trong nội địa; đã đưa nhiều đoàn tàu chất lượng cao, tiêu chuẩn 5 sao vào khai thác đồng thời sáng tạo nhiều sản phẩm chạy tàu kết hợp với du lịch phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các đơn vị của ngành đường sắt đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong bán vé, cải tạo chỉnh trang các ga đường sắt được đẩy mạnh nâng cao thuận lợi, tiện ích cho khách đi tàu. Vì thế, sáu tháng vừa qua, sản lượng hàng hóa đường sắt ước đạt 2,5 triệu tấn, tăng 114% so với cùng kỳ, sản lượng hành khách ước đạt 3,5 triệu lượt hành khách, tăng 112% so với cùng kỳ 2023, qua đó giúp giảm tải cho vận tải đường bộ, hàng không./.