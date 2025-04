Hơn 4.300 lao động của Cục Thuế đã về nghỉ theo Nghị định 178

Theo thông tin từ Cục Thuế ngày 17/4, toàn ngành đã kiện toàn nhân sự tại các đơn vị và thực hiện giải quyết chế độ cho 4.311 người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy).

Cơ quan Thuế cho biết ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã tập trung triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, ngành đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực. Cùng với đó, Cơ quan Thuế tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ đồng thời đẩy mạnh các nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là hoàn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện nộp thuế 2.832 tỷ đồng trong quý 1 Trong quý 1, Cục Thuế ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong thu thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài và hoạt động thương mại điện tử, qua đây cho thấy hiệu quả từ các biện pháp quản lý thuế mới.

Ngành Thuế cũng chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06, tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng AI, tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, đẩy mạnh phân tích cơ sở dữ liệu, siết chặt quản lý thu, chống thất thu và gian lận thuế… Nhờ vậy, hiệu lực và hiệu quả quản lý thuế được nâng cao, tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Để hỗ trợ người nộp thuế, Cơ quan Thuế các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức hỗ trợ thông qua các kênh đa phương tiện và kịp thời giải đáp các câu hỏi, phản ánh, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Kết quả, trong quý 1, ngành Thuế đã ban hành 3.911 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 31.128 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, ứng dụng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đã xử lý 98.721 hồ sơ với số tiền 489,28 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, Cơ quan Thuế đã thực hiện 10.382 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, đạt 15,5% kế hoạch, bằng 151,6% so với cùng kỳ. Số tiền kiến nghị xử lý là 16.930 tỷ đồng và bằng 281,3% so với cùng kỳ, trong đó số tăng thu là 4.366 tỷ đồng. Nhờ đó, công tác thu nợ thuế đạt kết quả tích cực, trong tháng Ba thu được 5.103 tỷ đồng, lũy kế ba tháng là 22.352 tỷ đồng và bằng 83,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, hệ thống hóa đơn điện tử vận hành ổn định và tiếp nhận xử lý hơn 13 tỷ hóa đơn. Đến hết 31/3, toàn quốc ghi nhận 100% cửa hàng xăng dầu (16.165 cửa hàng) đã kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử. Đến nay, ứng dụng eTax Mobile đã đạt trên 3,8 triệu lượt tải và cài đặt với hơn 6,2 triệu giao dịch, tổng số tiền đã nộp đạt trên 12.400 tỷ đồng./.