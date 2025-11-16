Thế giới

Trung Đông

Iran thu giữ tàu chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu tại Vịnh Ba Tư

Thông cáo nêu rõ con tàu “bị xác định vi phạm pháp luật do vận chuyển hàng hóa không được phép," đồng thời cho biết tàu “chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu và đang trên đường tới Singapore."

(Ảnh minh họa. Nguồn: hawarnews)
(Ảnh minh họa. Nguồn: hawarnews)

Theo AFP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/11 xác nhận đã thu giữ một tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư khi con tàu rời một cảng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một ngày sau khi các công ty an ninh biển nhận định nhiều khả năng IRGC là bên thực hiện.

IRGC cho biết: “Sáng 14/11 lúc 7h30, sau khi cơ quan tư pháp ra lệnh thu giữ hàng hóa trên tàu chở dầu mang tên thương mại Talara, treo cờ Quần đảo Marshall, các đơn vị phản ứng nhanh của lực lượng hải quân IRGC đã theo dõi hành trình, chặn và thu giữ con tàu."

Thông cáo nêu rõ con tàu “bị xác định vi phạm pháp luật do vận chuyển hàng hóa không được phép," đồng thời cho biết tàu “chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu và đang trên đường tới Singapore."

Hãng tin Fars của Iran cho hay hành động này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác mà chỉ là vấn đề nội bộ thuần túy./.

(Vietnam+)
#Tàu chở dầu #Iran #An ninh biển Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Kuwait diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026.

Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Kuwait

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait.