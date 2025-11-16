Iran thu giữ tàu chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu tại Vịnh Ba Tư

Theo AFP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/11 xác nhận đã thu giữ một tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư khi con tàu rời một cảng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một ngày sau khi các công ty an ninh biển nhận định nhiều khả năng IRGC là bên thực hiện.

IRGC cho biết: “Sáng 14/11 lúc 7h30, sau khi cơ quan tư pháp ra lệnh thu giữ hàng hóa trên tàu chở dầu mang tên thương mại Talara, treo cờ Quần đảo Marshall, các đơn vị phản ứng nhanh của lực lượng hải quân IRGC đã theo dõi hành trình, chặn và thu giữ con tàu."

Thông cáo nêu rõ con tàu “bị xác định vi phạm pháp luật do vận chuyển hàng hóa không được phép," đồng thời cho biết tàu “chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu và đang trên đường tới Singapore."

Hãng tin Fars của Iran cho hay hành động này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác mà chỉ là vấn đề nội bộ thuần túy./.

Iran bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài với cáo buộc buôn lậu nhiên liệu Lực lượng chức năng Iran đã kiểm tra một tàu chở dầu nước ngoài và phát hiện con tàu này không có giấy tờ hợp lệ về số nhiên liệu vận chuyển là 2 triệu lít.