Italy: Khám phá thành phố tình yêu Verona ​

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Verona - thành phố tình yêu gắn với chuyện tình Romeo và Juliet nằm ở vùng Veneto xinh đẹp, miền Bắc Italy, từ lâu đã là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm bởi vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn và những câu chuyện lịch sử huyền thoại.



Nằm dọc theo dòng sông Adige hiền hòa, giữa hai trung tâm văn hóa lớn là các thành phố Milan và Venice, Verona mang trong mình sự pha trộn độc đáo giữa kiến trúc La Mã cổ đại, những quảng trường lộng lẫy thời Phục hưng và không khí tình yêu bất diệt mà đại danh hào Shakespeare đã khắc họa.



Khi đến thành phố Verona, du khách sẽ được đắm mình vào một không gian đầy mê hoặc, nơi mỗi góc phố, mỗi công trình kiến trúc đều kể một câu chuyện. Từ đấu trường La Mã hùng vĩ, ngôi nhà của nàng Juliet đầy chất thơ, đến những quảng trường nhộn nhịp và các nhà thờ cổ kính.



Lịch sử của thành phố Verona gắn liền với Della Scala (Scaligers) – gia tộc đã đưa Verona lên đỉnh cao về quyền lực vào thế kỷ 13-14. Sau đó, Verona trở thành một phần của Cộng hòa Venice trong suốt 4 thế kỷ, cho đến khi bị Napoléon chiếm đóng và nhượng lại cho người Áo vào năm 1797.



Lịch sử hai nghìn năm của thành phố được thể hiện rõ qua đấu trường Arena di Verona lộng lẫy tại quảng trường Piazza Bra, một trong những công trình La Mã cổ lớn nhất thế giới hiện vẫn đang được sử dụng.

Được xây dựng từ thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên để tổ chức các trận đấu của đấu sỹ và nhiều sự kiện công cộng trong thời kỳ La Mã, tới năm 1913 nơi đây đã trở thành nhà hát opera ngoài trời lớn nhất thế giới với vở diễn kinh điển Aida của “ông tổ opera” Giuseppe Verdi.



Thư tay của các đôi tình nhân được dán ở khắp tường ngoài nhà của nàng Giuliet. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày nay, đấu trường La Mã - Roman Arena nổi tiếng với các buổi biểu diễn opera hoành tráng vào mùa Hè, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thưởng thức trong không gian cổ kính và đầy sức hút.

Với sức chứa lên đến 30.000 người, đấu trường này vẫn giữ được sự hùng vĩ và khung cảnh lịch sử vốn có. Tại đây, chúng ta có thể khám phá cấu trúc khổng lồ, được chiêm ngưỡng kiến trúc La Mã cổ đại và cảm nhận sâu sắc về không khí của những sự kiện hoành tráng trong quá khứ. Đấu trường này không chỉ là di tích lịch sử quan trọng mà còn là điểm đến văn hóa nghệ thuật đẳng cấp thế giới.



Verona cũng là bối cảnh trong tác phẩm kinh điển “Romeo và Juliet” của Shakespeare, với ngôi nhà Juliet, được xây dựng từ thế kỷ 12 với chiếc ban công nổi tiếng, nơi đã chứng kiến chuyện tình yêu đầy lãng mạn của đôi tình nhân trẻ bị dòng họ hai bên cấm đoán.

Bên trong ngôi nhà có nhiều hiện vật tái hiện lại thời kỳ đó. Một bức tượng đồng của Juliet cũng nằm ở sân nhà, nơi nhiều người có thể tìm đến và chạm vào tay tượng để cầu may mắn trong tình duyên.

Đây là một truyền thống được nhiều cặp đôi và những người đang tìm kiếm tình yêu thực hiện. Khi đến đây, du khách hay để lại những mẩu giấy nhắn tình yêu trên những bức tường xung quanh ngôi nhà.

Sự lãng mạn và huyền thoại gắn liền với ngôi nhà này đã khiến cho nơi đây trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến với thành phố Verona.



Ngoài Đấu trường La Mã, nằm chính giữa trung tâm lịch sử của thành phố và nhà của nàng Juliet, Verona còn có nhiều di tích lịch sử như Giardino Gusti, khu vườn với những hang động và những khu mê cung đầy bí ẩn, hấp dẫn, Piazza delle Erbe, quảng trường La Mã lâu đời, ngày nay là một khu chợ ngoài trời xinh xắn, tháp Lamberti, nơi bạn có thể trèo lên tháp để ngắm toàn cảnh thành phố Verona, một số nhà thờ và thánh đường mà tiêu biểu là San Zeno Maggiore, lâu đài cổ Castelvecchio.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Oreste Vernarelli nói: “Verona là một thành phố không chỉ nổi tiếng với thiên tình sử Romeo và Juliet, mà còn là một thành phố của các trường đại học xinh đẹp; các câu chuyện lịch sử, cũng như có một vị thị trưởng Damiano Tommasi xuất thân từ cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Roma. Tại thành phố này có rất nhiều hoạt động dành cho cả khách du lịch và người dân địa phương. Đường xá, thành phố được kết nối rất tốt, cơ sở hạ tầng và mọi thứ đều đang phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, Verona còn nằm ở trung tâm của vùng Veneto, nên được kết nối với tất cả các thành phố và địa điểm quan trong như Hồ Garda, Venice, Padova. Tôi rất thích thành phố này và đã đến đây nhiều lần.”



Với cơ cấu đô thị và kiến trúc đặc biệt – kết hợp di tích La Mã cổ đại cùng ảnh hưởng của nghệ thuật Phục hưng, Verona đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới từ năm 2000./.

Italy tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu châu Âu Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và trải nghiệm năng động giúp Italy tiếp tục giữ vững sức hút, trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế vào tất cả các mùa trong năm.