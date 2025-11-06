JICA hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo điều dưỡng cho người cao tuổi

Ngày 6/11, Hội thảo tổng kết Dự án “Kiểm chứng mô hình quản lý tích hợp giữa trường đào tạo điều dưỡng theo phong cách Nhật Bản và trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam” đã được tổ chức với sự phối hợp giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (thuộc Bệnh viện Bạch Mai).

Hội thảo nhằm báo cáo kết quả triển khai dự án, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn giữa các bên liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày kết quả các hoạt động chính của dự án, bao gồm: đào tạo theo phong cách chăm sóc người cao tuổi của Nhật Bản; sử dụng phòng thực hành điều dưỡng; tổ chức chương trình đào tạo tại Nhật Bản; và ứng dụng hệ thống học trực tuyến (E-learning) trong công tác giảng dạy.

Dự án nằm trong khuôn khổ “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” của JICA, triển khai từ năm 2024 đến năm 2026. Điểm ưu việt trong các hoạt động của dự án là triết lý chăm sóc người cao tuổi dựa trên nguyên tắc tôn trọng khả năng tự lập của từng cá nhân, giúp họ duy trì sự độc lập tối đa trong sinh hoạt hằng ngày.

Đây là một sáng kiến nhằm góp phần giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại các quốc gia đang phát triển.

Mục tiêu của dự án là kiểm chứng hiệu quả và tính khả thi của mô hình quản lý tích hợp giữa cơ sở đào tạo điều dưỡng và trung tâm chăm sóc người cao tuổi, qua đó nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy phát triển nghề chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam - quốc gia đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh.

Dự án đã đề xuất giáo trình phù hợp với định hướng chăm sóc bền vững, thiết lập phòng thực hành với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong đào tạo nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh hoạt động đào tạo trong nước, dự án còn tổ chức chương trình đào tạo tại Nhật Bản vào tháng 5/2025, với sự tham gia của các cán bộ đến từ Cục Dân số (Bộ Y tế), Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Chương trình giúp các cán bộ tiếp cận thực tế hệ thống phúc lợi và chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản.

Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan tại Việt Nam, đặc biệt là Bệnh viện Bạch Mai - một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản trong nhiều năm qua, dự án kỳ vọng sẽ đóng góp vào công tác đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc người cao tuổi phù hợp với điều kiện thực tế trong nước, từ đó thúc đẩy sự phát triển và chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này./.

