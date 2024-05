Khi ngân hàng cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán cho người dùng

Từ việc cung cấp sản phẩm được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, đến việc áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm thanh toán mượt mà và linh hoạt hơn, VPBank đã mang lại một cách tiếp cận mới mẻ trong quản lý tài chính cá nhân với tấm thẻ đa năng VPBank Flex.

Sử dụng các loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để chi tiêu đã trở thành thói quen của phần lớn người tiêu dùng những năm trở lại đây. Theo một nghiên cứu của Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa vừa công bố, 66% người Việt Nam được khảo sát dùng thẻ để thanh toán trực tuyến, 57% thanh toán không tiếp xúc và 48% sử dụng hình thức quẹt thẻ.

Ngoài ưu điểm về sự tiện lợi, giúp kiểm soát chi tiêu, một trong những tính năng của thẻ sẽ thu hút sự quan tâm của người dùng chính là các hình thức ưu đãi, khuyến mại như giảm giá, hoàn tiền, tích điểm. Tùy các dòng thẻ, ưu đãi dành cho khách hàng ở các lĩnh vực chi tiêu cũng khác nhau.

Chị Hải Yến (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Dùng nhiều thẻ nên đôi khi tôi cũng bị lẫn, phải nhớ thẻ nào có tỷ lệ hoàn tiền hoặc tích điểm tối đa khi mua sắm, khi đi ăn nhà hàng, khi đặt vé máy bay… Nhưng từ khi sở hữu chiếc thẻ VPBank Flex, việc của tôi chỉ là thao tác trên ứng dụng để thay đổi gói tích điểm sao cho có lợi nhất.”

Đây chính là một trong những tính năng nổi bật nhất của VPBank Flex - dòng thẻ 2 in 1 (tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế) vừa được VPBank ra mắt cuối tháng 4 vừa qua, mang đến cho khách hàng một giải pháp thanh toán được cá nhân hóa từ ưu đãi, nguồn tài chính đến thiết kế thẻ.

VPBank đã thiết kế các gói tích điểm đa dạng ngành hàng bao gồm ăn uống, du lịch, thể thao và mua sắm, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của khách hàng, tận dụng được tối đa các ưu đãi và tối ưu hóa kế hoạch tài chính cá nhân. Đơn cử, nếu trong tháng có nhu cầu chi tiêu nhiều tại các nhà hàng ẩm thực, khách hàng có thể lựa chọn gói tích điểm Ăn uống, và đổi sang gói tích điểm du lịch khi sử dụng dịch vụ đặt phòng, vé máy bay, tàu xe..., dùng gói thể thao khi đăng ký tại các phòng tập hoặc gói mua sắm khi chi tiêu tại các siêu thị, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm...

Các gói này không chỉ có danh mục đối tác phong phú, mà còn cung cấp những quyền lợi vô cùng hấp dẫn như tỷ lệ tích điểm cao lên đến 15%, ưu đãi đến 1,2 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mỗi tháng VPBank dành tặng quà chào mừng lên tới 700.000 điểm LynkiD cho 100 khách hàng đầu tiên mở mới và có tổng chi tiêu hợp lệ trong 30 ngày đầu mở thẻ đạt 1,5 triệu đồng đối với nguồn tiền từ thẻ credit. Với thẻ debit, 400 khách hàng đạt tổng chi tiêu hợp lệ 500.000 trong 30 ngày đầu mở thẻ sẽ được tặng 150.000 điểm LynkiD. Chương trình áp dụng đến ngày 30/6/2024.

Những ưu đãi hoàn tiền, giảm giá từ các đối tác được áp dụng song song với cơ chế tích điểm, làm gia tăng giá trị trải nghiệm sử dụng thẻ và thúc đẩy khách hàng chi tiêu thông minh, tiết kiệm.

Ngoài cơ chế tích điểm linh hoạt, VPBank Flex Card còn sở hữu những tính năng giúp khách hàng kiểm soát chi tiêu hiệu quả, phù hợp với mục đích và tình hình tài chính cá nhân. Đó là tính năng linh hoạt khi lựa chọn nguồn tiền chi tiêu từ hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thanh toán, linh hoạt lựa chọn hình thức trả góp cho các giao dịch và chi tiêu sử dụng hạn mức tín dụng (trả góp cho các giao dịch, trả góp cho số dư dư nợ trên thẻ và rút tiền mặt trả góp).

“Tôi thường dùng hạn mức tín dụng để thanh toán cho các chi tiêu đột xuất hoặc các giao dịch lớn mà chưa có khả năng chi trả ngay lập tức, vì có thể tiếp tục cân đối trả góp nếu cần. Còn tài khoản thanh toán thì ưu tiên cho các giao dịch phù hợp với số dư sẵn có. VPBank Flex mang lại trải nghiệm khá tiện lợi khi tích hợp cả hai loại thẻ, vừa không cần mang theo nhiều thẻ, vừa tận dụng được nhiều ưu đãi hấp dẫn,” anh Công Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Hiện VPBank Flex có 4 phiên bản thiết kế lấy cảm hứng từ các chủ đề ăn uống, du lịch, thể thao và mua sắm - cũng chính là 4 ngành hàng mà khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn để tích điểm định kỳ. Với màu sắc nổi bật, bộ sưu tập 4 thiết kế giúp khách hàng thoải mái, tự tin khoe phong cách trong từng nhịp chạm thẻ./.

Ưu đãi khi chi tiêu bằng thẻ VPBank Flex tại các đối tác của VPBank: Giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 cửa hàng, đối tác ăn uống, du lịch, mua sắm và nhiều lĩnh vực khác:

Ẩm thực: The Wann, San Fulou, Dì Mai, The Pizza Company, Hoprizon Craft Beer Brewery, Buzza Pizza, Sushi in Sushi, Korean Grill, K Coffee, Chay Gardern, Thái Express.