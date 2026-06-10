Không để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của người dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh công tác dân nguyện không chỉ dừng ở tiếp dân, xử lý đơn thư mà phải là kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cảnh báo chính sách từ thực tiễn.

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 3, xem xét và quyết định theo thẩm quyền 7 nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch và Đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác dân nguyện tháng 5.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh công tác dân nguyện không chỉ dừng ở tiếp dân, xử lý đơn thư mà phải trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cảnh báo chính sách từ thực tiễn và phản ánh chất lượng quản trị quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh và nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, lấy hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự hài lòng của người dân làm thước đo./.