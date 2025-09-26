Kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam

Chiều 26/9, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) diễn ra buổi tọa đàm giữa Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang và các bạn trẻ Việt Nam, với chủ đề "WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam."

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25-26/9 của ông Daren Tang.

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030 với sở hữu trí tuệ là trụ cột bảo vệ và khai thác giá trị sáng tạo.

Trong khi đó, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tập trung vào đột phá giáo dục, với trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo, tự chủ đại học và phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo. Hai nghị quyết này gắn kết chặt chẽ.

Nghị quyết 57-NQ/TW cung cấp định hướng chiến lược cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 71-NW/TW bổ trợ bằng cách xây dựng nền tảng giáo dục để nuôi dưỡng thế hệ trẻ am hiểu sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, tạo hệ thống đồng bộ từ chính sách đến thực thi, giúp giáo dục sở hữu trí tuệ trở thành cầu nối giữa sáng tạo, ứng dụng thực tiễn.

Đây là cơ hội vàng để Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục hướng tới đổi mới sáng tạo, nơi thế hệ trẻ không chỉ học kiến thức mà còn biết bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ.

Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định buổi tọa đàm là thời cơ lịch sử để Việt Nam kiến tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên giáo dục, đào tạo sở hữu trí tuệ.

Với thế hệ trẻ đầy tiềm năng, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng hỗ trợ từ WIPO, Việt Nam có thể xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ từ gốc rễ – nơi mỗi bạn trẻ không chỉ sáng tạo mà còn biết bảo vệ, thương mại hóa ý tưởng.

Điều này sẽ đưa đổi mới sáng tạo thành động lực thực sự, giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thu nhập cao vào năm 2045.

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đặng Hoài Bắc chia sẻ: Với vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật-công nghệ, sở hữu trí tuệ chính là chìa khóa để khai mở tiềm năng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.

Học viện luôn nhận thức sâu sắc rằng, sở hữu trí tuệ không chỉ là câu chuyện pháp lý hay kinh tế, mà còn là một phần không thể thiếu của văn hóa đổi mới, bảo vệ những “đứa con tinh thần” của các nhà khoa học, nhà sáng tạo trẻ, khuyến khích họ dấn thân vào hành trình khám phá không ngừng nghỉ.

Những năm qua, Học viện đã khuyến khích sinh viên tự do sáng tạo, biến những ý tưởng táo bạo thành các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Buổi tọa là một cơ hội quý báu, là dịp để WIPO chia sẻ kinh nghiệm, từ đó mở ra những chân trời mới, thắp lên ngọn lửa đam mê và khát vọng sáng tạo trong mỗi người trẻ Việt Nam.

Tại tọa đàm, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang đã gửi thông điệp với thế hệ trẻ Việt Nam: Việt Nam đang sở hữu “thế hệ vàng” để đưa quốc gia bứt phá bằng đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Dân số vàng không chỉ là con số, đó là “nguồn năng lượng vàng” trong trí tuệ và ước mơ của thế hệ trẻ.

Nếu được bảo vệ và nuôi dưỡng bằng sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo năng lượng ấy sẽ biến thành thành tựu của cả quốc gia. Các em đang sống trong giai đoạn mà một ý tưởng có thể tạo ra doanh nghiệp, start-up có thể thay đổi cả một ngành công nghiệp, đừng để cơ hội của “thế hệ vàng” trôi qua, hãy nắm lấy nó bằng sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ tọa đàm đã diễn ra lễ ra mắt Liên minh hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo gồm 5 trường đại học, Cục Sở hữu trí tuệ là đơn vị bảo trợ chuyên môn cho các hoạt động sở hữu trí tuệ của Liên minh./.

