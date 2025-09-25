Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Daren Tang

Ngày 25/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) Daren Tang và Đoàn đại biểu đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khi lần thứ ba gặp gỡ, trao đổi với ông Daren Tang trong 2 năm trở lại đây, coi đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và WIPO nói riêng, Liên hợp quốc nói chung.

Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của WIPO với Việt Nam trong quá trình xây dựng, hội nhập vào hệ thống đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ toàn cầu; góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng để Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng chia sẻ Việt Nam đã giành độc lập 80 năm nhưng trải qua 40 năm chiến tranh với hậu quả nặng nề và lâu dài, đồng thời chịu bao vây, cấm vận trong 30 năm; khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong phát huy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề chung của thế giới và khu vực.

Việt Nam xác định muốn phát triển nhanh, bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030, hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm tới 2030, 2045 thì phải dựa vào nền tảng quan trọng nhất là phát huy trí tuệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược, Việt Nam xác định mục tiêu nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) từ vị trí 44 hiện nay lên top 40 vào năm 2030 và top 30 vào năm 2045.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Việt Nam tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng đề nghị WIPO đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, hợp tác để Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực này, đặc biệt, hai bên thiết lập các cơ chế để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, chặt chẽ, hiệu quả hơn và trở thành hình mẫu trong hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Daren Tang, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D); hình thành, phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị - công nghệ cao; phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí để phát huy truyền thống văn hóa-lịch sử, tiềm năng sáng tạo của lớp trẻ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân; tạo động lực, truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức của người dân, của giới trẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; ứng phó biến đổi khí hậu…

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác chặt chẽ của WIPO.

Tổng Giám đốc Daren Tang đánh giá cao cách tiếp cận, cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 với các mục tiêu phát triển bền vững, quan điểm coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển chính.

Ông cho biết, mặc dù đã chịu nhiều thập kỷ chiến tranh, bao vây, cấm vận, nhưng theo báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025 của WIPO, Việt Nam là một trong những quốc gia tiến nhanh nhất thế giới, từ vị trí 53 năm 2023 lên vị trí 44 năm 2025 trong 139 quốc gia và nền kinh tế toàn cầu; trong số các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đứng thứ 2/37.

Cho rằng, hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam không chỉ tập trung ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các địa phương khác, với nhiều doanh nghiệp nổi bật về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Tổng Giám đốc WIPO khẳng định, so với các quốc gia khác cùng trình độ phát triển kinh tế-xã hội, các nền kinh tế mới nổi, Việt Nam là một hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao trình độ của người dân.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Daren Tang cho biết, WIPO cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ Việt Nam như ý kiến của Thủ tướng. WIPO mong muốn và tin tưởng Việt Nam tiếp tục là một hình mẫu về đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế mới nổi để WIPO chia sẻ với các quốc gia trên thế giới./.

Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Trưa 25/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Daren Tang, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).