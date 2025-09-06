Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Lý luận Trung ương: Thảo luận sâu các dự thảo báo cáo

Ngày 6/9, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 11.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá từ Kỳ họp thứ 10 đến nay, Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy với sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao, đồng thời triển khai một khối lượng lớn công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đáng chú ý, Hội đồng đã hoàn thành các công việc với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới đạt chất lượng cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của Chương trình KX.04/21-25; xây dựng các báo cáo kiến nghị, tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để tổ chức các cuộc hội thảo lý luận quốc tế; triển khai nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; sự nỗ lực cao và tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng; sự cố gắng của Thường trực Hội đồng, của Ban Thư ký khoa học và Văn phòng Cơ quan Hội đồng.

Kỳ họp thứ 11 diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết quan trọng, quyết sách chiến lược của Đảng, tạo lập nền tảng vững chắc và những bước đột phá, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu các dự thảo báo cáo một số vấn đề lý luận-thực tiễn mới, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đề án Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), Đề án Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và Dự kiến các nội dung cần nghiên cứu trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030.

Thượng tướng, Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo và khẳng định nội dung các dự thảo báo cáo đã bao quát các vấn đề mới, quan trọng, thể hiện được các quan điểm, mục tiêu, các định hướng lớn và các đột phá phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, làm sâu sắc thêm những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được trong 100 năm qua, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các dự thảo cũng đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển tư tưởng lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, chuẩn bị cho việc xây dựng Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo bộ phận chuẩn bị các báo cáo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

