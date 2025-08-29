Lãi suất ngân hàng ngày 29/8: Hai ngân hàng vượt trội ở kỳ hạn dài

Theo khảo sát mới nhất, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng ngày 29/8 dao động từ 3,0%-6,0%/năm, trong đó Techcombank và SCB nổi bật ở mức cao, còn nhóm “Big 4” quốc doanh giữ ổn định.

Theo ghi nhận, lãi suất huy động tại quầy hiện dao động từ 3,0% đến 5,7%/năm ở kỳ hạn 1-6 tháng; và 4,5% đến 6,0%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn (1-3 tháng):

Ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank giữ mức 3,0%/năm - thấp nhất thị trường.

Trong khi đó, SCB niêm yết tới 4,6%/năm, Techcombank 4,5%/năm, thuộc nhóm cao nhất.

Kỳ hạn trung bình (6 tháng):

Phần lớn ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank áp dụng khoảng 4,7-4,8%/năm.

Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank, SCB vẫn nhỉnh hơn với mức 5,5-5,7%/năm.

Kỳ hạn dài (12 tháng):

Lãi suất có sự phân hóa mạnh: nhóm “Big 4” quốc doanh duy trì quanh 5,3%/năm.

Techcombank và SCB đưa ra mức hấp dẫn hơn, từ 5,9-6,0%/năm, nổi bật trong số các ngân hàng niêm yết.

Như vậy, với khách hàng muốn linh hoạt dòng tiền, gửi kỳ hạn ngắn tại SCB hay Techcombank có lợi thế hơn. Ngược lại, nếu ưu tiên sự an toàn, ổn định, nhóm “Big 4” ngân hàng quốc doanh vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Lãi suất siêu cao dành cho khách VIP

Mức lãi cao nhất thị trường hiện thuộc về những khoản tiền gửi đặc biệt, yêu cầu số dư khổng lồ:

ABBank trả tới 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng nhưng chỉ áp dụng cho khách gửi từ 1.500 tỷ đồng. PVcomBank cũng “chơi lớn” khi trả 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, kèm điều kiện gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank và Vikki Bank đưa ra lãi suất từ 7,5% đến 8,1% cho những khoản gửi hàng trăm tỷ.

Dù không dành cho số đông, mức lãi khủng này phản ánh rõ cuộc đua hút vốn ngày càng quyết liệt./.

