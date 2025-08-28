"Làn sóng" ngừng gửi bưu kiện sang Mỹ lan rộng toàn cầu

Nhật Bản, Australia, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Mexico đã trở thành những cái tên mới nhất trong danh sách ngày càng dài các quốc gia và vùng lãnh thổ tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển bưu kiện đến Mỹ.

Nguyên nhân là do chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức áp dụng các quy định mới, chấm dứt chính sách miễn thuế đối với hàng hóa giá trị thấp.

Cụ thể, chính sách miễn thuế "de minimis" - vốn cho phép các lô hàng trị giá 800 USD hoặc thấp hơn được vào Mỹ miễn thuế - sẽ chính thức hết hiệu lực từ ngày 29/8 (giờ địa phương).

Động thái này của chính quyền Tổng thống Trump vốn nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất trong nước. Nhưng nó lại gây ra những xáo trộn trên quy mô toàn cầu cho các mạng lưới bưu chính và chuỗi cung ứng thương mại điện tử.

Trước đó, các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc và New Zealand cũng đã thông báo tạm dừng dịch vụ vì những thách thức về hậu cần và sự bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Hàng loạt nhà cung cấp dịch vụ bưu chính khác tại châu Á-Thái Bình Dương cũng đang phải tạm ngừng dịch vụ đến Mỹ. Dịch vụ bưu chính quốc gia Nhật Bản (Japan Post) thông báo sẽ tạm dừng giao các bưu kiện nhỏ có giá trị trên 100 USD.

Tương tự, Dịch vụ bưu chính quốc gia Australia cũng đã đình chỉ một phần dịch vụ đến Mỹ và Puerto Rico từ ngày 26/8. Cơ quan này nói thêm rằng phản ứng đó là "phù hợp với hành động được thực hiện bởi nhiều nhà khai thác bưu chính quốc tế."

Dịch vụ bưu chính Đài Loan (Trung Quốc) Chunghwa Post cũng đã ngừng giao các bưu kiện nhỏ đến Mỹ từ ngày 26/8. Lý giải cho quyết định này, Chunghwa Post cho biết hiện chưa có cơ chế nào trong hệ thống bưu chính toàn cầu cho phép người gửi trả trước thuế hải quan, khiến việc gửi hàng trở nên bất khả thi.

Các hãng vận chuyển hợp đồng của họ cũng đã thông báo tạm dừng dịch vụ.Sự thay đổi chính sách "de minimis" dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhà bán lẻ giá rẻ như Amazon Haul, TikTok Shop và các thị trường trực tuyến như Etsy, Shopify.

Theo Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, hơn 1,36 tỷ lô hàng "de minimis" đã vào nước này trong năm tài chính vừa qua, với hơn 4 triệu lô hàng được xử lý mỗi ngày.

Sắc lệnh hành pháp mới nhất có thể khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với khoản phí 80 USD/mỗi mặt hàng đối với một quốc gia có mức thuế suất dưới 16%, 160 USD/mặt hàng đối với một quốc gia có mức thuế suất từ 16-25%, thậm chí lên đến 200 USD/mặt hàng đối với một quốc gia có mức thuế suất trên 25%./.

Liên minh Bưu chính Thế giới tìm cách ứng phó với việc Mỹ miễn trừ thuế "de minimis" Liên minh Bưu chính Thế giới nỗ lực ứng phó với việc Mỹ đình chỉ miễn trừ thuế "de minimis" dự kiến vào ngày 29/8, vốn cho phép các lô hàng trị giá dưới 800 USD được miễn thuế nhập vào Mỹ.