Hoa Thám là xã miền núi, vùng cao của tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 14/14 thôn đều thuộc diện đặc biệt khó khăn với dân số chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao.

Những năm gần đây, việc đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân đã giúp các hộ gia đình dân tộc thiểu số ở đây có hướng đi mới trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hoa Thám triển khai mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mô hình được thực hiện với 3.100 con vịt nuôi thương phẩm tại 2 thôn Pác Khiếc và thôn Nà Bưa.

Các hộ tham gia mô hình được dạy nghề, tập huấn kỹ thuật chuyển giao quy trình chăn nuôi vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hộ tham gia.

Tại lớp học, các hộ dân được đào tạo theo các chuyên đề: Quy trình chăn nuôi lợn vịt thịt an toàn sinh học; Một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi vịt thịt và Hợp tác doanh nghiệp trong liên kết tiêu thụ sản phẩm tạo vùng nguyên liệu sản phẩm “Vịt quay Lạng Sơn.”

Tại các lớp đào tạo, các học viên là đồng bào dân tộc thiểu số được trực tiếp tham gia trao đổi và thảo luận với giảng viên và các kỹ sư, bác sỹ chăn nuôi có kinh nghiệm; đồng thời áp dụng mô hình nông dân nói cho nông dân nghe; giảng viên sẽ tổng hợp lại, phân tích và đưa ra kết luận hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của học viên, gắn học đi đôi với hành (cầm tay chỉ việc) để đảm bảo có thể áp dụng được ngay tại hộ gia đình.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đã giúp người dân tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật từ tập huấn, đào tạo vào sản xuất. Người dân được trang bị kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi để có nguồn thu nhập ổn định từ đó nhân rộng ra nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc để phát triển kinh tế.

Việc đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình chăn nuôi cho người dân tộc thiểu số đã giúp các hộ gia đình người dân tộc ở vùng cao xứ Lạng phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm từng bước phát triển kinh tế xã hội của gia đình, địa phương./.