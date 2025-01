Lào Cai: Nhiệt độ xuống âm 2 độ C, tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Từ chiều 26/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt xuống mức từ 2 độ C đến dưới 0 độ C, tại một số địa phương của Lào Cai đã xuất hiện băng và tuyết phủ trắng các ngọn núi cao.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, từ 14 giờ 30 phút chiều 26/1/2025, ở độ cao từ 3.000m trở lên tại đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi với cường độ mạnh, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Đây là đợt tuyết đầu tiên xuất hiện tại núi Fansipan trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tuyết rơi phủ trắng sàn gỗ khu đặt biểu tượng Fansipan và cây, cỏ trên đỉnh núi. Hiện tại, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan chỉ khoảng âm 2 độ C. Tính đến 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tuyết vẫn tiếp tục rơi và chưa có dấu hiệu tan.

Khung cảnh mê hoặc khiến nhiều du khách đến du Xuân trước Tết Ất Tỵ vô cùng thích thú. Tuy nhiên, du khách đi "săn tuyết" được khuyến cáo cần đề phòng trơn trượt khi đi trên tuyết; mặc thêm nhiều lớp quần áo và đi giày chống trượt; tránh để đồ đạc tiếp xúc trực tiếp với tuyết hoặc băng giá để tránh làm hỏng đồ đạc.

Cùng thời điểm, ngoài Sa Pa, tại Y Tý (Bát Xát) cũng đã xuất hiện tuyết rơi và băng giá. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tuyết rơi lác đác và tan ngay khi chạm mặt đất do mưa nhỏ.

Dự báo những ngày tới, thời tiết miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh, vì vậy nhiều khả năng du khách sẽ được trải nghiệm một cái Tết Tây Bắc trong tuyết rơi đầy ấn tượng tại "nóc nhà Đông Dương" và một số vùng núi cao khác của Lào Cai./.

