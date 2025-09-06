Xã hội

Pháp luật

Lào Cai phạt một doanh nghiệp 350 triệu đồng do vi phạm môi trường

Công ty An Bình Viên không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh khi triển khai xây dựng nghĩa trang.

Đinh Thùy

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế An Bình Viên (Công ty An Bình Viên) với số tiền 350 triệu đồng do vi phạm môi trường khi xây nghĩa trang.

Theo quyết định, Công ty An Bình Viên (trụ sở tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai - thuộc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ; mã số doanh nghiệp 0106761822, do ông Hoàng Minh Đức làm Giám đốc) có hành vi vi phạm, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh khi triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Bình Viên.

Hành vi này quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty An Bình Viên bị áp dụng hình thức xử phạt chính 350 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang An Bình Viên trong thời gian 9 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty An Bình Viên nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Trường hợp nếu quá thời hạn quy định mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật; cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, công ty phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm trễ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lào Cai #Công ty An Bình Viên #xử phạt #Vi phạm môi trường
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu đất diện tranh chấp thuộc dự án Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho Công ty Việt Anh đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đà Nẵng: Sắp xét xử vụ kiện dự án kéo dài gần 20 năm

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hành chính liên quan đến việc khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Gần 2 thập kỷ tranh chấp pháp lý, dự án của Công ty Việt Anh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn dang dở và tiếp tục vướng pháp lý.