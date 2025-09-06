Lào Cai phạt một doanh nghiệp 350 triệu đồng do vi phạm môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế An Bình Viên (Công ty An Bình Viên) với số tiền 350 triệu đồng do vi phạm môi trường khi xây nghĩa trang.

Theo quyết định, Công ty An Bình Viên (trụ sở tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai - thuộc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ; mã số doanh nghiệp 0106761822, do ông Hoàng Minh Đức làm Giám đốc) có hành vi vi phạm, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh khi triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Bình Viên.

Hành vi này quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty An Bình Viên bị áp dụng hình thức xử phạt chính 350 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang An Bình Viên trong thời gian 9 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty An Bình Viên nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Trường hợp nếu quá thời hạn quy định mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật; cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, công ty phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm trễ./.

