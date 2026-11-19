Với mục tiêu đón 17 triệu lượt khách vào năm 2030, Lào Cai xác định 3 khâu đột phá gồm phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, đầu tư hạ tầng chiến lược và đổi mới quản trị điểm đến gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đây được xem là những động lực quan trọng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đón 17 triệu lượt khách vào năm 2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch, Lào Cai định hướng phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể, văn hóa được xác định là nền tảng, bản sắc văn hóa các dân tộc và cảnh quan thiên nhiên là lợi thế cạnh tranh; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực phát triển.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón 17 triệu lượt khách, gồm 13 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 80.000 tỷ đồng, chi tiêu bình quân khoảng 4,7 triệu đồng/lượt khách; đóng góp trực tiếp từ 17% đến 20% GRDP của tỉnh.

Ngành du lịch dự kiến tạo khoảng 80.000 việc làm, trong đó có 36.000 lao động trực tiếp; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 75%. Hệ thống cơ sở lưu trú được định hướng phát triển lên 33.500 buồng, đáp ứng tối đa 65.000-70.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày đêm; tỷ lệ buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao từ 30% đến 35%.

Cùng với đó, Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng, chuẩn hóa 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN; hỗ trợ chuẩn hóa từ 10-15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ba khâu đột phá tạo động lực tăng trưởng

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Lào Cai xác định 3 khâu đột phá trọng tâm. Trước hết là phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Tỉnh tập trung khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa truyền thống và đời sống cộng đồng để phát triển đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách.

Các loại hình được ưu tiên gồm du lịch nghỉ dưỡng núi cao, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, văn hóa, di sản, du lịch cộng đồng, thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp và kinh tế đêm. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng tầm các lễ hội, sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc thành sản phẩm có thương hiệu, sức hấp dẫn và khả năng thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Trọng tâm tiếp theo là phát triển hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối không gian du lịch và thu hút các nhà đầu tư lớn. Lào Cai định hướng tổ chức không gian du lịch theo mô hình “01 trục, 02 vùng”.

Cụ thể, trục sông Hồng là hành lang kết nối du lịch, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế; vùng Tây Bắc tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi cao, cảnh quan, văn hóa và du lịch quốc tế; vùng phía Đông phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng hồ và du lịch nông nghiệp.

Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp chuyển từ xanh sang vàng ở Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tỉnh ưu tiên phát triển Sa Pa-Fansipan trở thành trung tâm du lịch quốc tế có sức cạnh tranh cao; hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm tại Mường Lò-Mù Cang Chải-Tú Lệ, Bắc Hà-Y Tý, hồ Thác Bà-Suối Giàng. Khu vực cửa khẩu Lào Cai được phát huy vai trò là cửa ngõ kết nối du lịch quốc tế.

Khâu đột phá thứ ba là đổi mới quản trị điểm đến, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, số hóa tài nguyên du lịch, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, quảng bá và phục vụ du khách.

Công tác đào tạo nhân lực cũng được chú trọng, tập trung nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và kỹ năng số cho lao động du lịch, nhất là lao động khu vực nông thôn, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng, góp phần đưa người dân trở thành chủ thể tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Cùng với các giải pháp trên, Lào Cai tập trung xây dựng, định vị và phát triển thương hiệu du lịch “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” theo hướng chuyên nghiệp, đặc sắc, có sức cạnh tranh cao. Mục tiêu đặt ra là xây dựng tỉnh trở thành trung tâm du lịch bốn mùa, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Du lịch tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho mục tiêu dài hạn

Hồ Thác Bà. (Ảnh: TTXVN phát)

Những định hướng và mục tiêu phát triển du lịch của Lào Cai được đặt ra trong bối cảnh hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Riêng tháng 10/2026, toàn tỉnh đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 4.270 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Lào Cai đón 10,85 triệu lượt khách, đạt 96,2% kế hoạch năm (11,28 triệu lượt), trong đó khách quốc tế đạt trên 1,53 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 45.150 tỷ đồng, tương đương 88,4% kế hoạch năm (51.100 tỷ đồng).

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Lào Cai, đặc biệt ở những địa danh nổi tiếng gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và trải nghiệm cộng đồng. Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, du lịch văn hóa, trải nghiệm bản làng và du lịch cộng đồng tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo dấu ấn riêng cho địa phương.

Với hơn 10,85 triệu lượt khách sau 10 tháng, du lịch Lào Cai đang tiến gần mục tiêu kế hoạch năm 2026. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế, đồng thời gắn tăng trưởng du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Với định hướng phát triển dựa trên bản sắc văn hóa, lợi thế cảnh quan, hạ tầng kết nối và nền tảng công nghệ, Lào Cai kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng du lịch. Ba khâu đột phá được xác định không chỉ hướng tới mục tiêu gia tăng lượng khách và doanh thu, mà còn nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, mở rộng cơ hội việc làm và đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Lào Cai phấn đấu hình thành 5-7 không gian kinh tế ban đêm giai đoạn 2026-2030 Năm nhóm được ưu tiên phát triển gồm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; mua sắm và giải trí đêm; thể thao, chăm sóc sức khỏe; tham quan, trải nghiệm du lịch đêm; văn hóa ẩm thực và dịch vụ ăn uống về đêm.