Lễ kỷ niệm A80: Hơn 1.500 phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).”

Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện ghi nhận số lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tác nghiệp đông nhất từ trước đến nay. Cụ thể, có 1.390 phóng viên của 171 cơ quan báo chí trong nước và 150 phóng viên của 50 cơ quan báo chí nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, đây là sự kiện đặc biệt trọng đại của đất nước, là dịp để người dân Việt Nam cùng ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Giám đốc Trung tâm Báo chí phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Công tác thông tin, báo chí cũng sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên phóng viên trong nước, nước ngoài; đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên.

Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

“Với mục đích như vậy, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm theo đúng mục tiêu ta đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm,” Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình nêu rõ.

Ông Lê Hải Bình cũng đề nghị phóng viên, biên tập viên trong nước và nước ngoài cần đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, vị trí, sơ đồ tác nghiệp, sơ đồ đường đi...

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)"./.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đại biểu với bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức. * Nghi thức diễu binh, diễu hành diễn ra vào 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (phát trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài địa phương, nền tảng mạng xã hội). * Tính đến ngày 26/8, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: - Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa. - Lực lượng Pháo lễ. - Lực lượng Không quân bay chào mừng. - Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài, dự kiến gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa-Thể thao. - Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8). - Lực lượng xếp hình, xếp chữ. * Chương trình diễu binh, diễu hành: - Rước đuốc truyền thống - Bắn Pháo lễ - Không quân bay chào mừng - Diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; Diễu binh các khối đi bộ (các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); Diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); Diễu hành các khối quần chúng; Diễu hành của Khối Văn hóa-Thể thao. * Thông tin, hình ảnh, tài liệu được đăng tải trên website chính thức của chuỗi sự kiện: https://a80.hanoi.gov.vn