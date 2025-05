Lịch trình để du khách có thể chiêm bái xá lợi Đức Phật từ Nam ra Bắc

Xá lợi Đức Phật được cung nghinh và an vị tại 4 ngôi chùa lớn trên cả nước, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025. Sau khi Đại lễ Vesak 2025 bế mạc vào hôm nay (8/5), hoạt động cung rước xá lợi Đức Phật vẫn tiếp diễn, trước khi xá lợi được cung tiễn trở về Ấn Độ vào ngày 21/5.

Theo lịch trình, người dân có thể sắp xếp hành trình hành hương từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh, Hà Nội và Hà Nam để chiêm bái xá lợi.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang diễn ra tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ kết thúc trong sáng nay, ngày 8/5.

Trong thời gian trưng bày xá lợi, mỗi ngày chùa Thanh Tâm đã phục vụ 100.000 phần cơm chay cho người dân và 3.000 đại biểu.

Hàng dài người dân, phật tử vào chiêm bái xá lợi tại Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Sau khi kết thúc thời gian chiêm bái tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Đức Phật sẽ được cung thỉnh về núi Bà Đen, Tây Ninh (từ ngày 8-13/5). Lễ tôn trí xá lợi tại núi Bà Đen dự kiến diễn ra lúc 14 giờ 30 cùng ngày, tại Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á), tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen.

Du khách có thể đi cáp treo từ chân núi để hành hương và chiêm bái. Trong thời gian này, khu du lịch cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tâm linh quy mô lớn.

Khu du lịch Núi Bà Đen có phục vụ ăn uống tại nhà hàng Vân Sơn trên đỉnh. Tại chùa trên núi, du khách có thể dùng cơm chay miễn phí. Ngoài ra, du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực địa phương tại các quán ăn trong trung tâm thành phố Tây Ninh.

Sau khi rời Tây Ninh, xá lợi sẽ được cung nghinh ra chùa Quán Sứ, Hà Nội (trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam), từ ngày 14-16/5. Tại đây, lễ rước, an vị và tụng kinh sẽ diễn ra trong không gian trang nghiêm, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử Thủ đô.

Vesak 2025: Đón nhận phước lành từ Đức Phật giữa đỉnh thiêng huyền thoại. (Ảnh: TTXVN phát)

Quanh khu vực chùa Quán Sứ có khá nhiều quán chay cho du khách thưởng thức ẩm thực chay như Om Yoga, Sadhu, Chay Tâm An Lạc, Vị Lai.

Điểm cuối trong hành trình rước xá lợi là tại quần thể chùa lớn nhất Việt Nam - chùa Tam Chúc, Hà Nam. Xá lợi sẽ được an vị tại điện Tam Thế, nơi có không gian linh thiêng hướng ra hồ nước rộng và núi non bao quanh. Lễ cầu an, tụng kinh và chiêm bái được tổ chức liên tục trong 5 ngày, từ ngày 17-21/5.

Từ Hà Nội, du khách có thể đến chùa Tam Chúc bằng ôtô cá nhân, xe khách, xe buýt hoặc xe limousine, thời gian di chuyển khoảng hơn một giờ. Bên trong khu du lịch có khách xá Tam Chúc với 156 phòng, 5 hạng khác nhau, có nhà hàng chay hoặc du khách có thể lưu trú tại các khách sạn, homestay ở thành phố Phủ Lý và khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương.

Đến chiêm bái xá lợi Đức Phật, du khách nên kiểm tra trước thông tin về lễ rước, giờ mở cửa chùa và khu du lịch. Tại các điểm như Núi Bà Đen hay Tam Chúc, nên đi sớm để tránh xếp hàng dài tại trạm cáp treo hoặc xe điện.

Điện Tam Bảo trong quần thể chùa Tam Chúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Buổi sáng hoặc chiều tối là thời gian thường diễn ra các nghi lễ chính, vì vậy du khách nên đến sớm để ổn định chỗ ngồi, tránh chen lấn, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối thời gian an vị xá lợi.

Khi vào chiêm bái, du khách cần tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, không chen lấn qua dòng người đang di chuyển, tuyệt đối giữ im lặng, trang nghiêm, không tự ý chụp ảnh, quay phim bên trong nơi tôn trí xá lợi cũng như các khu vực lưu ý nội dung liên quan./.

