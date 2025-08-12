Multimedia
Liên minh phản đối chiến tranh gây sức ép cực lớn với Nội các An ninh Israel

Khoảng 500 phụ nữ đã thành lập liên minh mới mang tên “Những người mẹ trên tuyến đầu” nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza cũng như yêu cầu trả tự do cho các con tin Israel.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Liên minh phản đối chiến tranh gây sức ép với Nội các An ninh Israel.

Người dân Israel mất ngủ vì chiến tranh kéo dài.

Nhà điều hành Wikipedia thua kiện vụ Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

