Logo Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Biểu trưng với chủ đề “80 năm - Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” là sự kết tinh giữa giá trị lịch sử và khát vọng tương lai của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" mở cửa miễn phí đón khách từ 9-22h các ngày từ 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là sự kiện mang tầm vóc lịch sử to lớn, là bức tranh đa diện về những thành tựu nổi bật nhất trên các lĩnh vực của đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố và hướng dẫn triển khai sử dụng chính thức biểu trưng (logo) tuyên truyền cho triển lãm.

Theo đó, trung tâm logo là con số “80” được tạo hình cách điệu hiện đại, tượng trưng cho chặng đường 80 năm dựng nước và giữ nước, gắn liền với hành trình vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam.

Trong lòng con số 8 là ngôi sao vàng năm cánh-biểu tượng của Tổ quốc, của niềm tin và ánh sáng cách mạng. Màu sắc chủ đạo của logo là đỏ, vàng…/.