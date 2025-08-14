Có gì hấp dẫn tại Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'?

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8-5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về những thành tựu nổi bật nhất trên các lĩnh vực của đất nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động đến mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025). Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là Trưởng ban Tổ chức Triển lãm.

Biểu trưng Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Về nội dung, Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp-công nghệ; đầu tư-thương mại; nông nghiệp-nông thôn; an ninh-quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch, cụ thể là giới thiệu văn hóa Việt Nam-đất nước-con người với truyền thống văn hóa 4,000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước; các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam; ngành công nghiệp an ninh-quốc phòng của Việt Nam; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố mới của Việt Nam là một sản phẩm công nghệ mới được giới thiệu đến công chúng tại Triển lãm lần này nhằm lan tỏa những kết quả tích cực của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương các cấp mà Đảng và Nhà nước ta vừa thực hiện thành công.

Đặc biệt, hành trình 80 năm “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của dân tộc được ghi lại bằng rất nhiều khoảnh khắc quý báu, đó chính là những bức ảnh, video clip do chính người dân ghi lại trên khắp mọi miền Tổ quốc, gửi dự thi và đạt giải trong Giải thưởng thường niên “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Triển lãm mở cửa tự do từ 9h-22h mỗi ngày. Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời được bố trí logic trên diện tích gần 260.000m2, theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; khu công nghiệp an ninh-quốc phòng; khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh các hình ảnh, hiện vật truyền thống, Triển lãm cũng giới thiệu những ý tưởng thiết kế sáng tạo, mang hơi thở của thời đại, gắn với xu hướng chuyển đổi số, văn hóa số, phát triển xanh, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn, nhất là với giới trẻ.

Lễ khai mạc Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào 9h ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình Lễ khai mạc Triển lãm sẽ tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự kiến khoảng 6.000 đại biểu tham dự.

Lễ bế mạc Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào 20h tối 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình Lễ Bế mạc Triển lãm cũng sẽ được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính, trong khuôn khổ trước và sau Triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động như: Chương trình ca nhạc "8Wonder Cổ Loa" (20h00, ngày 23/8); Giải chạy "Việt Nam tôi đó" (ngày 24/8); Chương trình nghệ thuật "Lời trái tim Việt Nam" (20h00, ngày 26/8); Chương trình nghệ thuật "Hà Nội-Sáng mãi khát vọng Việt Nam" (ngày 31/8); Chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì (ngày 2/9); “Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số" (ngày 29/8); Hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (ngày 29/8)…

Bên lề Triển lãm, các đoàn nghệ thuật từ Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng... sẽ biểu diễn phục vụ khán giả tại sân khấu ngoài trời, tạo nên không gian sinh động và đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Nhằm thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm tour tham quan Triển lãm.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam, nơi sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: BVHTTDL)

Theo Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, đây là cơ hội để ngành du lịch kết nối với các sự kiện văn hóa lớn, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua một sản phẩm du lịch đặc thù mang đậm tính lịch sử và văn hóa.

Để phục vụ tốt nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông công cộng Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thêm 20 tuyến xe buýt từ các hướng vào trung tâm Triển lãm, bao gồm cả tuyến từ sân bay Nội Bài.

Ngoài hai tuyến cố định hiện có (số 43 và E10), sẽ có thêm 18 tuyến bổ sung với khoảng 70 xe, gần 900 lượt/ngày. Các xe sẽ gắn biển phụ “Trung tâm Triển lãm Việt Nam” để thuận tiện nhận diện./.

