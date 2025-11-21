Mê đắm cảnh sắc Long Cốc - một trong những đồi chè hình bát úp đẹp nhất Việt Nam

Đồi chè Long Cốc thuộc xã Long Cốc (Phú Thọ), hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của “quần thể” các khu đồi nhỏ tạo hình bát úp, không gian xanh bao phủ tít tắp như vươn tới tận chân trời và được đánh giá là một trong những đồi chè hình bát úp đẹp nhất Việt Nam.

Cây chè đã gắn bó với vùng đất trung du này từ rất lâu đời, là nguồn sinh kế lâu dài của hàng nghìn hộ dân. Trong khoảng thời gian gần đây, người trồng chè trên địa bàn xã đẩy mạnh phát triển cây chè theo hướng bền vững, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, tích cực xây dựng thương hiệu “chè Phú Thọ”.

Với tổng diện tích hiện có lên tới 941ha, Đồi chè Long Cốc không chỉ là nguồn thu nhập chính của người dân mà còn là điểm tham quan được yêu thích.

Từ trên cao nhìn xuống, đồi chè Long Cốc hiện lên với hàng trăm quả đồi nhỏ xanh mướt, trập trùng tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Long Cốc được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam, với hàng trăm, hàng ngàn quả đồi to nhỏ, kích thước khác nhau như hình bát úp ngược, tạo cho nơi đây khung cảnh rất riêng biệt, độc đáo.

Những ốc đảo chè bao la với diện tích mỗi khu lên đến cả hécta, kết hợp với những dãy núi đá trùng điệp tạo ra một quần thể xanh ngát, vô cùng bắt mắt như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Thời gian tuyệt vời nhất để ghé thăm ốc đảo chè này là vào sáng sớm đầu Hè. Mỗi sớm, toàn bộ khung cảnh đồi chè Long Cốc ẩn hiện dưới làn sương mờ ảo bên sắc trời ửng hồng, trong không gian yên tĩnh, thanh bình. Đây là địa điểm lý tưởng để săn mây, lưu giữ những khung hình ấn tượng.

Vào mùa Thu-Đông, mây mù bao phủ đồi chè vào mỗi buổi sớm tạo nên khung cảnh thơ mộng, hấp dẫn giới trẻ và những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Những ốc đảo chè được ví như vịnh Hạ Long của vùng Đất Tổ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đồi chè Long Cốc cũng là tuyến điểm du lịch mới kết nối tour Vườn Quốc gia Xuân Sơn, du lịch văn hóa bản Mường xã Khả Cửu mà du khách muốn chinh phục, trải nghiệm trên hành trình khám phá du lịch trung du, miền núi Phú Thọ.

Khám phá du lịch xanh Long Cốc, du khách không chỉ được tận hưởng, đắm chìm giữa khung cảnh đồi chè hình bát úp độc đáo cùng view núi xa xa cực huyền ảo mà còn hòa mình vào cuộc sống làng quê bình dị, trải nghiệm những sản phẩm du lịch thú vị khác, như tự tay thu hái chè và tìm hiểu quy trình sản xuất chè của người dân địa phương; cắm trại nghỉ đêm và dậy sớm ngắm bình minh tại đồi chè.

Với dân số hơn 8.700 nhân khẩu gồm 10 dân tộc cùng chung sống, trong đó, đồng bào Mường và Dao chiếm hơn 85%, Long Cốc sở hữu kho tàng văn hóa phong phú với nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phục dựng như lễ cấp sắc, múa lập tĩnh của người Dao; nhà sàn truyền thống, diễn xướng dân gian và ẩm thực của đồng bào Mường... Đây là nguồn tài nguyên hữu giá để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa-sinh thái.

Theo thống kê, mỗi năm xã Long Cốc đón khoảng 3.000- 4.000 lượt du khách, chủ yếu vào các dịp lễ, Tết và mùa “săn mây”.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, xã Long Cốc đang triển khai Đề án “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh giai đoạn 2025-2030”.

Theo đề án, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, đồi chè Long Cốc trở thành điểm du lịch cấp tỉnh, Long Cốc định vị là điểm đến du lịch xanh hấp dẫn, thân thiện và bền vững với năng lực tiếp đón tối thiểu 50.000 lượt khách/năm; hình thành hệ thống lưu trú với 100 phòng nghỉ khép kín hoặc 20 phòng cộng đồng đạt tiêu chuẩn.

Đề án cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch; phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan đồi chè; hỗ trợ doanh nghiệp và hộ dân nâng cấp cơ sở lưu trú; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Long Cốc trên các nền tảng số; phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng, nhất là chè chất lượng cao và ẩm thực bản địa.

Khoảng thời gian mặt trời vừa ló ra khỏi đỉnh núi trên đồi chè Long Cốc là khoảng thời gian được người yêu nhiếp ảnh chờ đợi nhất. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lân, để Long Cốc phát triển tương xứng với tiềm năng, yếu tố liên kết vùng là quan trọng nhất. Long Cốc có những lợi thế hiếm có về cảnh quan và văn hóa. Địa phương cần sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; xây dựng quỹ đất làm điểm đón trả khách nằm trên trục đường kết nối vào Vườn Quốc gia Xuân Sơn xã Xuân Đài.

Xã cũng cần quan tâm xây dựng các mô hình nông nghiệp phục vụ du lịch có sự hỗ trợ của doanh nghiệp, thu hút người dân cùng tham gia; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch tại địa phương, trong đó có chợ đêm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tỉnh Phú Thọ đang định hướng phát triển du lịch bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, do vậy, Long Cốc cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Với cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, văn hóa bản địa giàu bản sắc cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Long Cốc đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá trở thành điểm đến du lịch xanh hấp dẫn của khu vực.

Khi các sản phẩm du lịch được định vị rõ ràng, khi người dân được trang bị kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp và hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, Long Cốc sẽ không chỉ là điểm “săn mây” nổi tiếng, mà còn là điểm dừng chân đáng nhớ đối với du khách trong nước và quốc tế./.

