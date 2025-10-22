Miền Trung-Tây Nguyên: Định hướng hình thành trung tâm du lịch chất lượng cao

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, trải dài từ vùng cao nguyên đến miền biển đảo, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đều xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Giai đoạn 2025-2030, các địa phương trong khu vực đưa ra nhiều định hướng phát triển, hướng đến hình thành những trung tâm du lịch chất lượng cao, mang tầm quốc tế.

Nâng tầm định vị điểm đến

Tại Quảng Trị, địa phương phấn đấu đến năm 2030 đón từ 13-15 triệu lượt khách du lịch, đóng góp khoảng 10% GRDP, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

Tỉnh tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên và vị trí địa lý với gần 200km đường bờ biển, hệ sinh thái đa dạng, nhiều danh thắng, di tích lịch sử-văn hóa để quy hoạch, phát triển các khu du lịch trọng điểm có sức cạnh tranh quốc tế.

Quảng Trị định vị trở thành điểm đến hấp dẫn, trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực châu Á. Trong đó, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hướng tới trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp khu vực, Đồng Hới và Cửa Việt trở thành trung tâm du lịch biển của miền Trung.

Quảng Trị sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật các trung tâm du lịch lớn, các điểm du lịch; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, kinh nghiệm; phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu phong phú của khách trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí, trung tâm mua sắm và đô thị tại các vị trí phù hợp...

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo chiều sâu; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, lịch sự, thân thiện và mến khách.

Tại Quảng Ngãi, một trong năm nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển du lịch. Tỉnh định hướng đưa đặc khu Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển-đảo, khu du lịch Măng Đen thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Ngành du lịch Quảng Ngãi tập trung hình thành các tuyến du lịch kết nối giữa rừng và biển trên cơ sở phát huy sự đa dạng bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền, của đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thu hút các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư tổ hợp khu đô thị-dịch vụ-du lịch nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, chất lượng cao dọc tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, đặc khu Lý Sơn, khu du lịch Thạch Bích-Núi Chúa, núi Cà Đam...

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 1,1 triệu lượt. Tỉnh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xanh và bền vững; xây dựng Gia Lai thành điểm đến đẳng cấp với các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, hồ tự nhiên, di sản văn hóa Tây Nguyên và văn hóa, lịch sử Bình Định gắn với phong trào Tây Sơn...

Tỉnh sẽ tập trung xây dựng khu vực Phương Mai-Núi Bà, khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya thành khu du lịch quốc gia; khai thác du lịch theo tuyến giao thông An Khê - đường đông Trường Sơn-Quốc lộ 24-Măng Đen…

Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao

Không chỉ các tỉnh ven biển miền Trung, khu vực Tây Nguyên cũng đang bứt phá mạnh mẽ trong phát triển du lịch, khai thác tiềm năng cảnh quan, khí hậu và bản sắc văn hóa đặc trưng để hình thành những điểm đến chất lượng cao, có sức cạnh tranh trong khu vực.

Những rặng dừa hơn 100 năm tuổi làm nổi bật thêm nét quyến rũ đặc trưng của vùng biển Mũi Né. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong đó, Lâm Đồng được xem là địa phương có nhiều lợi thế nổi trội, sở hữu những điểm đến nổi tiếng, có thương hiệu lớn như Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết, Mũi Né, Phú Quý, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và hồ Tà Đùng.

Tỉnh xác định tiếp tục tái cơ cấu ngành dịch vụ - du lịch, tạo động lực phát triển mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, ưu tiên các loại hình mới, chất lượng cao, gắn với ứng dụng công nghệ số và phát huy lợi thế đặc thù địa phương. Nổi bật là các sản phẩm du lịch canh nông, âm nhạc, mạo hiểm, thể thao, chữa bệnh, nghỉ dưỡng, văn hóa, MICE và thể thao biển...

Song song đó, Lâm Đồng tập trung thu hút đầu tư các tổ hợp đô thị – thương mại-dịch vụ-du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các dự án quy mô lớn nhằm phát triển, khai thác hiệu quả Khu du lịch quốc gia Mũi Né, hồ Tuyền Lâm, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, cảnh quan Tà Đùng, đặc khu Phú Quý và các khu du lịch trọng điểm khác, qua đó tạo động lực thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Thành phố Đà Nẵng – đô thị ven biển năng động hội tụ nhiều tiềm năng, trong đó nổi bật là lợi thế kết nối vùng và hai Di sản Văn hóa Thế giới: Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Thành phố đang hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới. Với sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai, hiện thành phố có 17 đường bay quốc tế, 10 đường bay nội địa, bình quân khoảng 120 chuyến bay mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến các điểm du lịch.

Những năm gần đây, thương hiệu du lịch Đà Nẵng ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch quốc tế với nhiều danh hiệu uy tín như: “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á,” top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, top 50 điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Đặc biệt, Hội An được xếp thứ 6 trong top 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2025...

Chỉ tính trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, trong đó 5,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt gần 41.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu của khu vực miền Trung và cả nước.

Hệ thống cơ sở vật chất và năng lực phục vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng đang không ngừng được nâng cao.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Quốc Dũng/ TTXVN)

Thành phố hiện có hơn 2.200 cơ sở lưu trú với gần 66.000 phòng, đứng thứ nhất cả nước về số lượng cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao đã xếp hạng; 57 khu điểm tham quan du lịch; hơn 1.700 xe vận chuyển du lịch, 118 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động, 682 công ty lữ hành, hơn 7 ngàn hướng dẫn viên; gần 10.000 cơ sở phục vụ ăn uống, mua sắm chất lượng.

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, để đạt được các mục tiêu phát triển bứt phá ở trên đòi hỏi sự đầu tư, phát triển đồng bộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối.

Nhiệm kỳ 2025-2030, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đều quyết tâm phối hợp để hoàn thành hoặc khởi công mới các tuyến đường cao tốc đi qua theo kế hoạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông đường thủy, đường hàng không, đường sắt.

Thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng Nhà ga hành khách T1, T2 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt công suất 10 triệu hành khách/năm; xây dựng Cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế; chuyển đổi cảng Tiên Sa sau năm 2030 thành cảng du lịch, bến du thuyền.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ đầu tư mới nhà ga, mở rộng sân đỗ, xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 và các đường lăn phù hợp với quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku.

Tỉnh Đắk Lắk nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc nội 4C, mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột, tiến tới đủ điều kiện khai thác các chuyến bay quốc tế.

Tỉnh Lâm Đồng cũng thu hút đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, phát triển sân bay tại đặc khu Lý Sơn, Cảng hàng không Măng Đen…

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, để thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới, thành phố xác định lấy giá trị di sản văn hóa, truyền thống lịch sử của Việt Nam, của vùng đất và con người xứ Quảng làm nền tảng cốt lõi tạo ra các sản phẩm du lịch mới đặc sắc, mang dấu ấn riêng, tạo sự khác biệt trên bản đồ du lịch thế giới.

Đó là du lịch di sản văn hóa gắn với Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bia Ma Nhai Ngũ Hành Sơn; du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp kết hợp thể thao biển, du thuyền, golf, chăm sóc sức khỏe; phát triển mạnh du lịch MICE và du lịch lễ hội, sự kiện.

Thành phố cũng đầu tư cho sản phẩm du lịch ban đêm như: lễ hội ánh sáng, show diễn, phố ẩm thực, chợ đêm, du thuyền sông Hàn để tăng trải nghiệm và tăng thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh truyền thông, mở rộng thị trường và thu hút các phân khúc khách cao cấp, khách công vụ, khách nghỉ dưỡng và đánh golf, quảng bá Đà Nẵng là điểm đến văn hóa, di sản, biển đảo và đa trải nghiệm…/.

