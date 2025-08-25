Muốn đốt cháy mỡ thừa mà không mất cơ? Hãy thử chế độ ăn đơn giản này

Muốn đốt cháy mỡ thừa mà vẫn giữ cơ bắp khỏe mạnh? Câu trả lời có thể nằm ở chế độ ăn đơn giản mang tên nhịn ăn gián đoạn, nhất là khi kết hợp cùng thói quen vận động đều đặn.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Mississippi, được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì, cho thấy rằng ăn theo khung giờ (time-restricted eating, hay còn gọi là nhịn ăn gián đoạn 16:8 hoặc 18:6) kết hợp với tập luyện thể chất có thể giúp giảm mỡ mà vẫn bảo toàn khối cơ.

Trong nhiều năm qua, chế độ nhịn ăn gián đoạn đã trở thành một chiến lược ăn kiêng phổ biến, đặc biệt là trong cộng đồng quan tâm đến sức khỏe và thể hình. Không giống như các chế độ ăn kiêng truyền thống tập trung vào việc cắt giảm lượng calo hoặc loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm, chế độ nhịn ăn gián đoạn dựa trên việc giới hạn khoảng thời gian ăn trong ngày - thường trong khoảng từ 8-10 giờ.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Mississippi đã tìm hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa chế độ nhịn ăn gián đoạn, tập luyện và thành phần cơ thể. Họ phát hiện ra rằng khi được kết hợp với hoạt động thể chất, chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 hoặc 18:6 mang lại tác động đáng kể trong việc giảm mỡ mà không làm giảm khối lượng cơ nạc.

(Ảnh: iStock)

Tiến sỹ James Carson, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích: “Một trong những hạn chế lớn nhất của các chế độ ăn kiêng giảm cân truyền thống là cơ thể có thể mất cả cơ bắp cùng với mỡ. Điều này là vấn đề, bởi vì cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ trao đổi chất và sức khỏe tổng thể. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng kết hợp chế độ nhịn ăn gián đoạn với tập luyện có thể tránh được nhược điểm đó.”

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã quan sát một nhóm người trưởng thành tham gia chương trình tập luyện đều đặn. Một nhóm thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn bằng cách ăn uống trong khung thời gian 8 giờ, nhóm còn lại ăn theo thói quen bình thường.

Sau nhiều tuần, nhóm kết hợp chế độ nhịn ăn gián đoạn và tập luyện cho thấy sự giảm đáng kể lượng mỡ cơ thể, trong khi khối cơ được duy trì ổn định.

Điều này cho thấy hiệu ứng cộng hưởng: trong khi tập luyện giúp xây dựng và bảo tồn cơ bắp, thì ăn theo khung giờ hỗ trợ kiểm soát năng lượng và chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Sự kết hợp này không chỉ thúc đẩy giảm mỡ mà còn giúp bảo toàn sức mạnh cơ thể.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích của chế độ nhịn ăn gián đoạn không đến từ việc loại bỏ thực phẩm cụ thể, mà từ việc tái cấu trúc thói quen ăn uống để phù hợp với đồng hồ sinh học tự nhiên.

Khi cơ thể có những khoảng thời gian nghỉ ngơi khỏi việc tiêu hóa, các quá trình trao đổi chất và sửa chữa tế bào diễn ra hiệu quả hơn.

(Ảnh: iStock)

Dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng chế độ nhịn ăn gián đoạn không phải là phương pháp “một kiểu cho tất cả.” Kết quả có thể khác nhau tùy vào mức độ tập luyện, lối sống, cũng như các yếu tố sức khỏe cá nhân.

Họ khuyến nghị những người muốn áp dụng nên thử nghiệm một cách linh hoạt, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sỹ.

Nghiên cứu này mở ra triển vọng mới cho những ai đang tìm kiếm giải pháp giảm cân an toàn và bền vững, đặc biệt là người thường xuyên tập thể dục nhưng lo ngại mất cơ bắp khi ăn kiêng.

Trong bối cảnh tỷ lệ béo phì gia tăng toàn cầu, chế độ nhịn ăn gián đoạn kết hợp vận động có thể trở thành công cụ hữu hiệu, không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn nâng cao sức khỏe lâu dài./.

