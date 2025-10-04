Mỹ đóng băng 2,1 tỷ USD vốn cho hai dự án giao thông tại Chicago

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 đã quyết định đóng băng khoản vốn 2,1 tỷ USD của Bộ Giao thông Mỹ (USDOT) dành cho hai dự án mở rộng và hiện đại hóa tuyến tàu điện tại thành phố Chicago, bang Illinois.



Bộ Giao thông Mỹ cho biết việc rà soát các dự án bị chậm do bất đồng ngân sách, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm các hợp đồng không dựa trên yếu tố chủng tộc hay giới tính.

Bộ này nhấn mạnh rằng việc chính phủ liên bang phải đóng cửa là do hai nghị sỹ Dân chủ cấp cao - Thượng nghị sỹ Chuck Schumer và Hạ nghị sỹ Hakeem Jeffries - từ chối ủng hộ thỏa thuận ngân sách tạm thời, vì muốn duy trì hỗ trợ y tế cho “người nhập cư bất hợp pháp.”



Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought cũng xác nhận rằng hai dự án trên hiện bị đình chỉ để kiểm tra nguy cơ vi phạm, trong bối cảnh Bộ Giao thông vừa ban hành quy định cấm các yêu cầu hợp đồng liên quan đến sắc tộc và giới tính.



Đảng Dân chủ bác bỏ lập luận trên, coi đây là “lời nói dối nhằm đánh lạc hướng dư luận”, đồng thời khẳng định mục tiêu của họ là bảo vệ bảo hiểm y tế cho hơn 20 triệu người dân theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA). Thống đốc Illinois JB Pritzker chỉ trích Nhà Trắng đang “tìm cách ghi điểm chính trị nhưng lại gây tổn hại cho nền kinh tế và người lao động.”



Đây là lần thứ ba chỉ trong vài ngày gần đây, chính quyền của Tổng thống Trump áp dụng biện pháp tài chính nhằm vào các bang do đảng Dân chủ kiểm soát.

Trước đó, Bộ Giao thông Mỹ đã đóng băng 18 tỷ USD vốn cho hai dự án hạ tầng lớn ở New York, trong khi Bộ Năng lượng Mỹ hủy gần 8 tỷ USD tài trợ khí hậu tại 16 bang.



Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 3 đóng cửa do bế tắc ngân sách và đảng Cộng hòa quy trách nhiệm cho đảng Dân chủ về tình trạng này./.

