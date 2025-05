Mỹ hy vọng sớm có cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin

Phát biểu tại một hội nghị do Politico tổ chức về an ninh quốc tế ngày 15/5, Giám đốc cấp cao về chống khủng bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Sebastian Gorka cho hay Chính quyền Mỹ hy vọng cuộc gặp riêng giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm diễn ra.

Ông Gorka nói: "Các thỏa thuận đều liên quan đến thời điểm. Khi thời điểm thích hợp đến, tổng thống (Trump) sẽ có mặt trong phòng họp với ông Putin. Và tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra."

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có tham dự cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul hay không, ông Gorka nói: "Không, vì chúng tôi cần tất cả các bên đưa ra quyết định. Một bên vắng mặt. Không có ý nghĩa gì (khi ông Trump có mặt tại cuộc họp)."

Trả lời câu hỏi của TASS, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, cho hay cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Trump không được lên kế hoạch trong những ngày tới.

Trước đó, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không thể có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine cho đến khi ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau.

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống Dubai trong chặng thứ 3 của chuyến công du Trung Đông, ông Trump nhấn mạnh: "Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi ông Putin và tôi gặp nhau."

Việc ông Putin không xuất hiện tại cuộc đàm phán về Ukraine dự kiến ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 đã làm giảm triển vọng của hòa đàm./.

