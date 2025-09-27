Mỹ sẵn sàng cung cấp 20 tỷ USD hoán đổi tiền tệ cho Argentina

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết chính quyền Mỹ đang đàm phán thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD với Ngân hàng trung ương Argentina như một phần trong gói cứu trợ tài chính nhằm ổn định đồng peso và thị trường tài sản quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài ra, Mỹ cũng sẵn sàng mua trái phiếu Argentina bằng USD khi các điều kiện chín muồi, đồng thời cung cấp tín dụng dự phòng qua Quỹ Bình ổn ngoại hối.

Theo Bộ trưởng Bessent, động thái trên nhằm gửi tín hiệu mạnh đến các “nhà đầu cơ” muốn gây áp lực lên thị trường Argentina vì lý do chính trị, cho rằng chính phủ nước này có đủ công cụ để chống đỡ các biến động nhanh. Sau thông báo này, các tài sản tài chính của Argentina phản ứng tích cực: trái phiếu đáo hạn năm 2030 tăng giá, chỉ số chứng khoán Merval tăng điểm và đồng peso tăng gần 3%.

Việc hỗ trợ được xem là bước đệm quan trọng cho Tổng thống Javier Milei - đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump - trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 26/10 tới, khi ông đối mặt với áp lực trong nước, khủng hoảng kinh tế và sự bất ổn chính trị. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc hỗ trợ này chỉ mang tính tạm thời nếu Argentina không thực hiện cải cách cơ bản lâu dài, đặc biệt là trong quản lý thu - chi, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

Theo ông Bessent, các khoản đầu tư dự kiến vào Argentina từ một số công ty lớn của Mỹ có thể phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử lập pháp sắp tới tại nước này.

Tổng thống Trump và ông Bessent đã gặp Tổng thống Argentina Javier Milei bên lề Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 22/9 vừa qua, trong bối cảnh Argentina đang tìm kiếm sự hỗ trợ để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính. Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ với ông Milei sau khi đồng ý cung cấp cho Argentina một khoản cứu trợ tài chính quan trọng.

Ông Trump đã tìm thấy điểm chung với ông Milei, một nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do với quan điểm bảo thủ về mặt xã hội, hứa sẽ giảm lạm phát, cắt giảm chi tiêu của chính phủ và chấm dứt hỗ trợ của chính phủ cho các chương trình được những người theo chủ nghĩa tự do ưa chuộng.

Ông tiết lộ: “Tôi cũng đã liên lạc với nhiều công ty Mỹ có ý định đầu tư trực tiếp nước ngoài đáng kể vào Argentina, nhiều lĩnh vực trong trường hợp có kết quả bầu cử khả quan.”

Tổng thống Milei đã cam kết chấm dứt tình trạng lạm phát tràn lan ở Argentina bằng cách cắt giảm chi tiêu mạnh và cải cách chính phủ, nhưng theo các chuyên gia, một số chương trình nghị sự của ông không thể đạt được nếu không có thêm quyền lập pháp.

Trong khi đó, đảng của ông đã liên tục mất đi sự ủng hộ ở Argentina và chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử khu vực gần đây. Cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra đang đe dọa làm xói mòn sự ủng hộ của ông Milei hơn nữa./.

