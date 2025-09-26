Chính sách thuế quan của Mỹ chưa đến mức đảo ngược vị thế của đồng USD

Một nghiên cứu kinh tế mới kết luận rằng các mức thuế cao do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hồi tháng 4/2025 đã từng đe dọa vị thế đồng tiền chủ chốt của USD.

Tuy nhiên, việc chính quyền của ông sau đó đã "xuống thang" và áp dụng các mức thuế thấp hơn có thể đã giúp củng cố trở lại vị thế này.

Nghiên cứu chỉ ra rằng Mỹ có một "đặc quyền lớn" khi đồng USD được coi là tài sản an toàn giúp thu hút đầu tư và cho phép nước này vay nợ với lãi suất thấp. Tuy nhiên, điều này lại có mối liên hệ mật thiết với thương mại mở, vì chính cơ chế thương mại mở đã gắn kết vận mệnh của các nền kinh tế khác vào những biến động của kinh tế Mỹ.

Trong bài nghiên cứu, các tác giả, bao gồm giáo sư kinh tế Tarek Hassan của Đại học Boston, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) chi nhánh San Francisco Thomas Mertens, và ông Jingye Wang thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, viết rằng đồng USD nổi lên như một đồng tiền an toàn nhất thế giới bởi các cú sốc ảnh hưởng đến Mỹ cũng sẽ tác động đến một phần lớn nhu cầu toàn cầu, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD như một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ và các rủi ro khác.

Họ cũng chỉ ra rằng chính đặc tính trú ẩn an toàn này là động lực chính giúp hạ thấp lãi suất của Mỹ, biến nước này thành điểm đến cho đầu tư toàn cầu và là mục tiêu của các biện pháp bình ổn tỷ giá.

Chính vì vậy, các tác giả của nghiên cứu đã kết luận rằng chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm suy yếu mối liên kết này cũng như các lợi ích đi kèm. Họ ước tính mức thuế quan 26% là ngưỡng giới hạn có thể cho phép các đồng tiền cạnh tranh như đồng euro trở nên trung tâm hơn trong nền kinh tế toàn cầu.

Các tác giả cho biết các mức thuế trung bình do ông Trump áp đặt, hiện được ước tính vào khoảng 17-18%, vẫn nằm trong phạm vi có thể làm suy yếu nhưng chưa hoàn toàn phá vỡ vai trò của đồng USD.

Nghiên cứu trên được công bố trong khuôn khổ một hội nghị kinh tế của Viện Brookings trong tuần này, trong bối cảnh những thay đổi trong vai trò của đồng USD dưới thời Tổng thống Trump đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sự sụt giảm giá trị của đồng USD gần đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo, nhưng cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ lại giảm và thị trường chứng khoán đã chạm các mức cao kỷ lục. Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn có nhu cầu cao đối với các chứng khoán định giá bằng USD, từ đó phần nào làm dịu bớt những lo ngại rằng Mỹ có nguy cơ đánh mất vị thế toàn cầu của mình.

Tuy nhiên, các tác giả cảnh báo không nên chủ quan về điều này, và lấy sự kiện thị trường đồng loạt sụt giảm hồi tháng 4 làm minh chứng. Họ giải thích rằng thông thường khi thế giới biến động, đồng USD sẽ mạnh lên do được xem là nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, vào tháng 4, trước kế hoạch áp thuế của ông Trump, một hiện tượng rất bất thường đã xảy ra là cả chứng khoán, trái phiếu và chính đồng USD của Mỹ đều cùng lúc mất giá.

Các tác giả kết luận, điều này cho thấy vị thế "nơi trú ẩn an toàn" của đồng USD phụ thuộc sống còn vào thương mại tự do. Nếu tự cô lập mình khỏi dòng chảy thương mại toàn cầu, Mỹ sẽ làm suy yếu chính những yếu tố nền tảng giúp đồng tiền của mình trở nên an toàn nhất./.

