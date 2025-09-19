Giá đồng nối chuỗi giảm ba phiên liên tiếp do áp lực từ USD và dư cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 18/9, kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,7% xuống còn 2.241 điểm.

Nhóm kim loại chịu áp lực mạnh nhất khi giá đồng COMEX nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp dưới sức ép từ đồng USD và triển vọng dư cung toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá đường cũng tiếp tục đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, phản ánh những tín hiệu nguồn cung dồi dào tại các quốc gia sản xuất lớn trên thế giới.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, lực bán áp đảo trên thị trường kim loại khiến 8/10 mặt hàng giảm giá. Riêng giá đồng COMEX nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa ở mức 10.142 USD/tấn, suy yếu 0,6%.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nguyên nhân chính gây sức ép lên đồng trong phiên đến từ việc đồng USD tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.

Sau cuộc họp báo, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Jerome Powell nhấn mạnh việc hạ lãi suất mới chỉ mang tính quản trị rủi ro trước tín hiệu suy yếu của thị trường lao động, qua đó làm giảm kỳ vọng về một chu kỳ cắt giảm lãi suất nhanh và mạnh.

Đồng bạc xanh nhờ vậy tăng phiên thứ hai liên tiếp, lên 0,49% ở mức 97,35 điểm, trở thành yếu tố trực tiếp kéo giá đồng đi xuống.

Ngoài ra, triển vọng nguồn cung dồi dào tại Chile - quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới tiếp tục củng cố tâm lý bi quan.

Bộ trưởng Bộ Mỏ nước này dự báo sản lượng sẽ tăng trưởng đều trong những năm tới, có thể đạt kỷ lục 6 triệu tấn vào năm 2027.

Thực tế, sản lượng tại mỏ Escondida trong nửa đầu năm đã tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi các thỏa thuận hợp tác khai thác mới giữa Codelco, Anglo American và Teck dự kiến bổ sung thêm khoảng 300.000 tấn đồng.

Dù vậy, đà giảm giá của đồng phần nào được kìm hãm bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Indonesia sau sự cố tại mỏ Grasberg Block Cave, khi hoạt động tại khu chính vẫn bị đình chỉ và sản lượng toàn mỏ duy trì dưới 30% công suất.

Tổng hợp các yếu tố, áp lực từ đồng USD mạnh lên cùng triển vọng dư cung từ Chile vẫn là nguyên nhân chủ đạo chi phối đà giảm giá đồng trong ngắn hạn, trong khi sự cố tại Indonesia chỉ đóng vai trò lực đỡ hạn chế.

Trong khi đó, thị trường nguyên liệu công nghiệp cũng ghi nhận phiên giảm mạnh khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm đều đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, giá hai mặt hàng đường tiếp tục mở rộng đà suy yếu sang phiên thứ ba liên tiếp.

Đường được bày bán tại một siêu thị ở Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, giá đường 11 đã giảm tới hơn 1% xuống mức 339 USD/tấn trong khi giá đường trắng cũng đánh mất gần 1% về mức 454 USD/tấn.

Nguồn cung đường thế giới tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực với sản lượng vụ mùa được đánh giá là tăng mạnh so với năm ngoái tại Ấn Độ, Thái Lan kèm theo những dấu hiệu cải thiện rõ nét tại Brazil.

Báo cáo công bố hôm qua của UNICA cho thấy sản lượng đường Brazil năm nay tiếp tục duy trì đà tăng mạnh bất chấp những ảnh hưởng của đợt hạn hán năm ngoái.

Cụ thể, sản lượng đường khu vực Trung Nam Brazil trong nửa cuối tháng Tám đạt 3,87 triệu tấn, cao hơn dự báo thị trường khoảng 3,8 triệu tấn. Tỷ lệ mía phân bổ cho sản xuất đường duy trì ổn định qua các tháng với 54,2%, vượt etanol ở mức 45,8%.

Từ tháng Sáu, sản lượng đường tăng đều đặn nhờ thời tiết khô ráo thuận lợi cho thu hoạch, sau giai đoạn ẩm ướt tháng Sáu từng gây chậm trễ. Thông thường, sản lượng đường Brazil đạt đỉnh vào cuối tháng Bảy, nhưng do khởi đầu chậm, năm nay có thể tạo điều kiện cho sự bứt phá mạnh ở giai đoạn cuối mùa.

Ngoài ra, vào hồi đầu tuần, đồng Giám đốc mảng giao dịch đường tại Sucden dự báo Ấn Độ có thể xuất khẩu tới 4 triệu tấn đường trong niên vụ 2025-2026, cao gấp đôi mức 2 triệu tấn mà Hiệp hội nông dân Ấn Độ đề xuất trước đó.

Tại thị trường trong nước, trong giai đoạn 3-9/9, lượng đường thô nhập khẩu của Việt Nam đã tăng vọt lên hơn 15.500 tấn, so với chỉ 500 tấn cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ các lô đường thô lớn từ Thái Lan, được nhập về tinh luyện bởi các đơn vị thành viên TTC.

Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu khoảng 550 tấn đường thô từ Lào, tương đương cùng kỳ.

Tổng cộng từ 1-9/9, lượng đường thô nhập khẩu ước đạt 15.800 tấn, cao gấp gần 7 lần so với cùng kỳ tháng trước. Hiện tại, giá đường nhập khẩu dao động 17.100-17.500 đồng/kg, giá đường tại nhà máy từ 17.300-18.050 đồng/kg.

