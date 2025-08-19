Thị trường hàng hóa đầu tuần: Kim loại chịu áp lực giảm giá hàng loạt

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới mở đầu tuần mới với diễn biến trái chiều.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index đóng cửa giảm nhẹ hơn 0,1% xuống 2.179 điểm với lực bán chiếm ưu thế.

Trên thị trường kim loại, giá quặng sắt rơi phiên thứ 4 liên tiếp dưới sức ép nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc.

Ngược lại, lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga đã quay lại, qua đó hỗ trợ giá dầu bật tăng trong phiên.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường kim loại chứng kiến lực bán áp đảo khi 8/10 mặt hàng đồng loạt giảm giá.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng Chín nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp, giảm gần 0,5% xuống 101,43 USD/tấn.

Theo MXV, giá quặng sắt đang chịu sức ép chủ yếu từ nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.

Sản lượng gang thỏi tháng Bảy giảm 1,4% xuống 70,8 triệu tấn, còn thép thô giảm tới 4% xuống dưới 80 triệu tấn, mức thấp nhất tính từ đầu năm.

Tính lũy kế 7 tháng, sản lượng thép thô giảm 3,1% so với cùng kỳ, phản ánh sự chững lại trong nhu cầu đầu vào.

Nguyên nhân đến từ thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục lao dốc: vốn đầu tư giảm 12%, doanh số bán nhà giảm 4%, còn diện tích khởi công mới sụt tới 19,4% trong 7 tháng đầu năm. Điều này khiến nhu cầu thép xây dựng, qua đó là quặng sắt suy giảm rõ rệt.

Không chỉ tiêu thụ nội địa, ngành thép Trung Quốc còn đối diện khó khăn ở thị trường quốc tế. Nhật Bản vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ cũng đang xem xét động thái tương tự với thép cuộn hợp kim.

Những rào cản thương mại này nhiều khả năng sẽ hạn chế xuất khẩu thép Trung Quốc, tiếp tục kìm hãm nhu cầu quặng sắt.

Ngoài ra, đồng USD tăng 0,32% lên 98,17 điểm cũng góp phần gia tăng áp lực, khiến quặng sắt trở nên đắt đỏ hơn với các khách hàng ngoài Mỹ.

Ở trong nước, giá thép thành phẩm vẫn ổn định từ đầu tháng 7, với thép cuộn CB240 quanh 13,23 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12,83 triệu đồng/tấn.

Theo ghi nhận từ MXV, thị trường năng lượng trong phiên giao dịch ngày hôm qua diễn ra tương đối trầm lắng khi giới đầu tư dành sự chú ý đến các diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Sau cuộc họp, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đều đưa ra phản hồi tích cực, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán trong thời gian tới, bao gồm cả khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm tiến tới giải quyết xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua.

Thị trường hiện vẫn trong trạng thái chờ đợi các diễn biến tiếp theo, đặc biệt là những thông báo liên quan đến cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới vẫn ghi nhận mức hồi phục khoảng 1% trong phiên hôm qua. Cụ thể, giá dầu Brent đóng cửa tại mốc 66,6 USD/thùng, tương ứng với mức tăng khoảng 1,14%; trong khi dầu WTI cũng tăng gần 1%, lên mức 63,42 USD/thùng.

Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của giá dầu được cho là xuất phát từ những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga, sau phát biểu mới đây của Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, ông Peter Navarro.

Ông tiếp tục chỉ trích hoạt động nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định rằng nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới cần tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua đường ống Druzhba sang Hungary và Slovakia, sau loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Nga.

Thị trường hiện đang theo dõi sát sao các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là các tín hiệu về khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, giá khí tự nhiên tại Mỹ tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với mức giá đóng cửa trên sàn NYMEX neo tại 2,89 USD/MMBtu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ đầu vào của các nhà máy điện suy giảm mạnh.

Theo báo cáo của Viện điện Edison, tổng sản lượng điện tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 9/8 đã giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, áp lực từ lượng tồn kho khí tự nhiên liên tục gia tăng cũng góp phần kéo giá mặt hàng này đi xuống./.

