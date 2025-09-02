Giá kim loại đồng tiến sát ngưỡng 10.000 USD một tấn

Giá kim loại đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) ngày 1/9 tiến gần ngưỡng 10.000 USD/tấn, sau khi ghi nhận đà tăng trong tháng 8/2025 nhờ đồng USD yếu hơn và nhu cầu tương đối bền vững.

Giá đồng đã tăng 3% trong tháng 8/2025 và có thời điểm nhích thêm 0,3% lên 9.928 USD/tấn trong phiên đầu tuần này. Đồng USD yếu thường có lợi cho hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh, khi khiến những hàng hoá này rẻ hơn với người mua không nắm giữ đồng tiền của Mỹ.

Giá đồng lần gần đây nhất vượt mốc 10.000 USD/tấn là vào tháng 7/2025. Chỉ số đồng USD giảm do thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tới.

Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu trong ngày 1/9, sau khi một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 29/8 đã phán quyết nhiều biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp.

Nhu cầu đồng năm nay được hỗ trợ nhờ hoạt động kinh tế khá vững ở Trung Quốc.

Theo Tập đoàn Zijin Mining, lượng tiêu thụ ròng thực tế tại thị trường đồng lớn nhất thế giới tăng khoảng 10% trong nửa đầu năm nay. Tuy vậy, triển vọng nửa cuối năm được cảnh báo có thể khiêm tốn hơn./.

