Mỹ siết chặt quy định thị thực đối với sinh viên, nhà báo

Ngày 27/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ công bố dự thảo quy định mới nhằm rút ngắn thời hạn thị thực dành cho sinh viên quốc tế, người tham gia chương trình trao đổi văn hóa và nhà báo nước ngoài.

(Ảnh minh họa. Nguồn: globalconsular)
Ngày 27/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố dự thảo quy định mới nhằm rút ngắn thời hạn thị thực dành cho sinh viên quốc tế, những người tham gia chương trình trao đổi văn hóa và nhà báo nước ngoài.

Theo dự thảo, thị thực F cho sinh viên quốc tế, thị thực J cho những người tham gia trao đổi văn hóa và thị thực I cho nhà báo sẽ có thời hạn cố định, thay vì kéo dài theo thời gian học tập, chương trình trao đổi hay công việc tại Mỹ như hiện nay.

Dự thảo nêu rõ thời hạn tối đa của thị thực sinh viên và những người trao đổi văn hóa là 4 năm trong khi thị thực cho nhà báo - hiện có thể kéo dài nhiều năm - sẽ có thời hạn tối đa là 240 ngày, riêng với công dân Trung Quốc là 90 ngày.

Những người có nhu cầu có thể nộp đơn xin gia hạn thị thực.

Các số liệu chính thức của Chính phủ Mỹ cho thấy nước này hiện có khoảng 1,6 triệu sinh viên quốc tế thuộc dạng thị thực F trong năm 2024.

Trong tài khóa 2024 (bắt đầu từ ngày 1/10/2023), Mỹ cũng đã cấp khoảng 355.000 thị thực cho những người thuộc diện trao đổi văn hóa và 13.000 thị thực cho nhà báo./.

